В Челябинске объявлен набор на курсы матросов-спасателей

Поисково-спасательная служба Челябинска объявила набор на бесплатное обучение по программе «матрос-спасатель» с последующим трудоустройством на летний период на городские пляжи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, обучение будет проходить в МБУ ДПО «Институт гражданской безопасности» с первого марта по 25 мая. Предусмотрен как дистанционный формат, так и очные лекции.

В конце обучения предусмотрены практические занятия на водоемах города. По окончании курса выпускники получают бессрочный диплом по профессии «Матрос–спасатель», который действует на всей территории Российской Федерации.

В летний период, после получения диплома, желающие смогут приступить к работе на городских пляжах Челябинска.

Требования к абитуриентам: возраст от 18 лет; умение хорошо и уверенно плавать; хорошая физическая подготовка; годность к профессии «матрос–спасатель» по медицинским показаниям.

Записаться на обучение можно по телефону: (351) 214-32-47 или по электронной почте: pssvo@bk.ru.