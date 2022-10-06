06.10.2022
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
06.10.2022
В Челябинске ограничат движение по левой полосе проспекта Победы
06.10.2022
Много психологизма, загадок и романтики: главные премьеры октября в видеосервисе Wink
06.10.2022
Исторический музей Южного Урала покажет великое наследие Волжской Булгарии
06.10.2022
СОБР отмечает юбилей
06.10.2022
Чиновники администрации Верхнеуральска стали фигурантами уголовного дела
В Челябинске ограничат движение по левой полосе проспекта Победы
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022