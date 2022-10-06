В Челябинске ограничат движение по левой полосе проспекта Победы

В Челябинске с седьмого по 17-е октября ограничат движение по левой полосе проспекта Победы и левый поворот на улицу Косарева в сторону северо-запада.

Как отмечают в городском комитете дорожного хозяйства, движение будет ограничено в связи с ремонтом посадочных площадок.

Работы будет проводить подрядная организация КДХ - ООО «Транс-экспедиция».

Челябинские власти просят автовладельцев корректировать свои маршруты заранее согласно схеме движения.