В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках

В Челябинске в четверг, 27 октября, отключат светофоры на четырех перекрестках, сообщает городской комитет дорожного хозяйства.

С восьми утра до пяти вечера планируется отключение светофора на перекрестке проспекта Победы с улицей Молдавской.

С девяти утра до окончания работ будут бездействовать светофоры на перекрестках Горького и Бажова, проспекта Победы и Чайковского.

С половины второго дня и до завершения работ не будет гореть светофор на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина.