В Челябинске отключат светофоры на перекрестках

В Челябинске в пятницу, седьмого октября, отключат светофоры на двух перекрестках.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, на пересечении улиц Свободы и Труда светофорные объекты будут отключены с девяти утра и до окончания работ.

На пересечении Каслинской и Островского светофоры отключат в 13 часов 30 минут – также до окончания работ.