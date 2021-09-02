В Челябинске открылась «Школа фермера»

Начало нового учебного года ознаменовался в Южно-Уральском государственном аграрном университете открытием «Школы фермера» — нового формата обучения аграрному делу. Инициатор организации таких курсов — «Россельхозбанк», при поддержке министерства сельского хозяйства России, — рассчитывает, что по окончании обучения начинающие фермеры смогут претендовать на гранты от банка и на получение кредитной поддержки для развития своего бизнеса.

Открытие «Школы фермера» состоялось в формате видеоконференции с руководителями федерального минсельхоза, «Россельхозбанка» и представителями аграрного бизнеса.

Со вступительным словом в московской студии выступил председатель правления «Россельхозбанка» Борис Листов.

«Мы вносим свой вклад в это движение и открываем третью волну обучения в «Школе фермера». Без преувеличения скажу, что это новое слово в аграрном образовании. За три месяца наши студенты приобретают теоретические знания для того, чтобы открыть своё дело, а затем применяют полученные знания на практике. В конце курса под руководством опытных предпринимателей студенты готовят бизнес-планы с расчётом потенциальных рисков, доходности, инвестиций. Спустя год после первого потока обучения мы видим результаты работы наших выпускников: засеянные поля, отремонтированные птицекомплексы, новые сыроварни и молочные фермы. «Школа фермера» состоялась благодаря успешному партнёрству единомышленников — Министерства сельского хозяйства России, региональных властей, бизнес-партнёров и Россельхозбанка», - отметил Борис Листов.

Он также отметил, что сегодняшние студенты на две трети — это люди, которые решили переквалифицироваться, попробовать себя в новой сфере, — есть программисты, учителя, инженеры.

«Мы хотим, чтобы наше образование было доступным всем, кто стремится стать фермером, и решили подключить к проекту всю Россию с помощью цифровых технологий. Мы запускаем онлайн-версию «Школы фермера». Трансляции и видеозаписи будут размещены на платформе «Своё. Фермерство», это первая базовая цифровая экосистема для агропромышленного комплекса, услугами которой воспользовались уже более 130 тысяч сельхозтоваропроизводителей», — подытожил председатель правления «Россельхозбанка».

Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут отметила, что количество регионов-участников увеличивается с каждым новым запуском фермерской школы. Если в первой волне участвовали четыре субъекта федерации — они уже третий раз принимают участие в этой учёбе — то во второй было 16, а сегодня уже 27 республик, краёв и областей России.

«Школе фермера» всего год, и она активно развивается. Так, в прошлом году на платформе «Школы фермера» состоялось обучение участников первого национального конкурса брендов продуктов питания «Вкусы России», обучалось 800 человек, и в дальнейшем такая практика продолжится. Радует то, что «Школа фермера» реагирует на те изменения, которые вносятся в меры поддержки в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Так, в следующем году появится поддержка агротуризма, этот проект подготовлен по поручению Президента России, и в третьей волне обучения «Школы фермера» есть соответствующее направление обучения», - отметила Оксана Лут.

«Любая учеба всегда приносит пользу, и профессиональное обучение для того, чтобы совершенствовать собственное производство, — это очень ответственная миссия. Я желаю вам, чтобы по итогам вашего обучения вы стали полноправными членами аграрного сообщества Челябинской области, в том числе участниками государственной поддержки отрасли. Желаю вам успехов, прилежания, стремления глубоко изучать предметы, которые будут вам предложены, они помогут вам двигаться дальше и развивать свой бизнес», - добавил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.