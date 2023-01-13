Челябинские прокуроры празднуют новоселье

В День работника прокуратуры Российской Федерации в Челябинске состоялось торжественная церемония открытия нового административного здания для работы надзорного ведомства. В нем разместятся прокуратуры Центрального и Советского районов областного центра, а также природоохранная прокуратура региона.

Строительство четырехэтажного здания на улице Красноармейской, дом 81 велось в период с 2020 по 2022 год. В нем предусмотрены помещения для приема граждан, с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных посетителей.

«Во вновь построенном здании созданы все условия для того, чтобы работники могли успешно добиваться результатов в деле укрепления законности, правопорядка и защиты прав южноуральцев», - подчеркнули в прокуратуре региона.

Служебные кабинеты рассчитаны на 60 работников. Материально-техническое оснащение нового здания полностью соответствует современным требованиям и стандартам, что позволяет максимально эффективно решать возложенные на органы прокуратуры задачи.

«12 января 2023 года прокуратура Российской Федерации отмечает 301-ю годовщину со дня ее образования, – отметил прокурор Челябинской области Карен Габриелян на церемонии награждения особо отличившихся сотрудников. - Сегодня прокуратура Челябинской области – это мощный, слаженный коллектив единомышленников, способный решать ответственные государственные задачи».