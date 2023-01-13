13.01.2023
Челябинские прокуроры празднуют новоселье
13.01.2023
Магнитогорские метизники проявили чудеса изобретательности при создании креативных елок
13.01.2023
Челябинец попытался заработать на покупке акций и лишился почти миллиона рублей
13.01.2023
ММК-УГОЛЬ подарил новогоднюю сказку детям и ветеранам компании
13.01.2023
Представители спортклуба ММК снова признаны спортивной элитой Магнитогорска
13.01.2023
Жителя Снежинска шантажируют интимным видео
Челябинские прокуроры празднуют новоселье
13.01.2023
Жителям 12 домов в Коркино пересчитали завышенную плату за отопление
12.01.2023
Бывший замглавы Магнитогорска отправился в колонию
10.01.2023
Вынесен приговор миасцам, которые вывезли местного жителя в лес и зарубили топором
10.01.2023
Руководители компании, передавшие взятку главному инженеру водоканала Копейска, оштрафованы
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023