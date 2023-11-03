03.11.2023
Осужденные Челябинской области создали замечательные образцы православной иконописи
03.11.2023
Пропавший в Челябинске 13-летний мальчик найден, с ним все в порядке
03.11.2023
ММК расширил применение VR-технологий в обучении сотрудников
03.11.2023
В Челябинске отменили седьмой троллейбус, еще два пустили по измененным маршрутам
02.11.2023
В Челябинской области желающим развивать пляжную инфраструктуру предоставляют субсидии
02.11.2023
Сквер в Калининском районе Челябинска украсила семиметровая сибирская ель
В Челябинске отменили седьмой троллейбус, еще два пустили по измененным маршрутам
13.10.2023
В Челябинске закрывают движение трамваев по улице Цвиллинга
21.09.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала
19.09.2023
В Челябинске временно изменили маршруты трамваи №20 и №22
15.09.2023
В Челябинске отменят пятый троллейбус, а 12-й и 16-й изменят маршрут
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023