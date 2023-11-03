В Челябинске отменили седьмой троллейбус, еще два пустили по измененным маршрутам

В Челябинске сегодня, третьего ноября, отменили седьмой троллейбус. Троллейбусы №12 и №14 – изменили маршруты.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», изменения – временные, связаны с закрытием движения троллейбусов через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов по причине модернизации контактной сети.

В период с третьего по 14 ноября 12-й троллейбус будет следовать по маршруту «Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ» (обратно: АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская).

Троллейбус №14 будет следовать по маршруту «Троллейбусное депо № 2 — Черкасская — ЧМК и Молдавская — Молодогвардейцев — Парк Гагарина».

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №9, №15, №18, №31, №34 и №71, для экономии – использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.