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16.08.2023

Все «лучшее» детям: в садики Челябинска поступило фальсифицированное масло
Проект «Дорожный рывок»
Алексей Кожевников
Общество
16.08.2023 19:33
Фото: Анастасия Ивановская

Дорожный ремонт в Челябинске обещают завершить в срок

В среду, 16 августа, председатель Комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников вместе с представителями общественного контроля осмотрел участки городских дорог, на которых полным ходом идёт ремонт в рамках проекта «Дорожный рывок» .

В рейд по дорожным объектам пригласили также журналистов и общественных активистов ― для оценки проделанной дорожниками работы и соответствия результатов официальным графикам. Обойдя запланированные участки улиц Агалакова и Бейвеля вместе с подрядчиками, Николай Кожевников отметил, что проезжая часть и тротуары на этих когда-то проблемных улицах за летний период преобразились в лучшую сторону, но впереди ещё много работ по благоустройству прилегающих территорий.

«В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается строительство улицы Бейвеля на участке протяженностью 2,2 километра от перекрестка с Салавата Юлаева до 47 микрорайона, - комментирует Николай Кожевников. - Здесь была полностью изменена схема дорожного движения, улицу расширили на четыре дополнительных полосы. Сейчас дорожное полотно и пешеходная зона приводятся в нормативное состояние ― будут обустроены современный тротуар и система освещения, высажены газоны и деревья. Работы планируем полностью завершить этой осенью».

Невероятной популярностью у жителей Курчатовского района пользуется велодорожка, появившаяся на пешеходной зоне вдоль улицы Бейвеля. На ней массово катаются горожане. В следующем году работы по расширению и благоустройству улицы Бейвеля продолжатся.

Улицу Агалакова в Ленинском районе реконструируют уже давно. Участок, непосредственно прилегающий к легендарной Плодушке, раньше был заросшей и грязной грунтовой дорогой, а сегодня выглядит очень привлекательно ― под стать новым жилым кварталам, расположенным здесь. Широкая проезжая часть и очень просторные тротуары, отделённые от дорожного полотна зеленой зоной, много пешеходных переходов и повсюду оборудованы удобные съезды для колясок, занижен уровень бордюров во всех необходимых местах.

«Этим летом идет реконструкция на отрезке Агалакова протяженностью 1,6 километра от улицы Гагарина до улицы Гранитной», - поясняет Николай Кожевников.

Сейчас здесь в самом разгаре идет прокладка коммунальных сетей, подключение уличного освещения, размещение дорожных знаков, монтаж светофоров. А газоны уже вовсю зеленеют и даже аккуратно подстрижены. Вскоре жители Ленинского района смогут пользоваться этой дорогой на всём её протяжении.

«Срок сдачи улицы Агалакова намечен на 20 октября текущего года, осталось уложить всего 60 метров асфальта. Работы идут в соответствии с графиком, и этот процесс у нас на постоянном контроле», - заверил председатель Комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

От представителей общественного контроля поступило замечание. Внимание горожан привлекает не самый эстетичный внешний вид осветительных опор, у основания которых некрасиво торчат болты и гайки. По словам ответственных лиц, спрятать места соединения под землю невозможно из-за необходимости их регулировки. Активисты-контролеры настоятельно порекомендовали компании-подрядчику разработать проект специальных чехлов, которые скроют технические детали конструкции и придадут ей более эстетичный вид. А также дорожников попросили поскорей спрятать под землю коммуникации в виде разноцветных гофрированных труб, в которых проложены кабели электрических и цифровых сетей.

Прораб компании-подрядчика Юрий Пчелинцев заверил, что к замечаниям со стороны общественного контроля и местных жителей исполнители чутко прислушиваются и работают с поступившими запросами оперативно.

«По просьбе жителей Ленинского района мы сделали дополнительные выезды из дворов, которые не были запланированы в проекте, - с гордостью отметил Юрий Пчелинцев. - По ходу работ внесли корректировки, потому что к нам обратились жители ближайших домов. Теперь выездов стало четыре вместо изначально намеченных двух».

В рамках проекта «Дорожный рывок» в Челябинске уже завершены шесть объектов - это улица Сталеваров, четыре путепровода, транспортная развязка на улице Братьев Кашириных. В высокой степени готовности находятся дорожные объекты на улицах Богдана Хмельницкого, 2-ой Павелецкой, 2-ой Эльтонской. Всего на дорожно-строительный сезон 2023 года в городе было запланировано сделать 850 тысяч квадратных метров дорог, и руководство Комитета дорожного хозяйства позитивно смотрит на уже достигнутые результаты, не сомневаясь в том, что плановые показатели будут достигнуты к намеченному сроку.

Автор: Анастасия Ивановская
Проект «Дорожный рывок»
Алексей Кожевников
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14.08.2023 19:49

Анонсы событий и мероприятий на 15 августа (18+)

14.08.2023 19:36

В шести городах Челябинской области на двое суток установятся НМУ

14.08.2023 18:54

Во вторник в Челябинской области – жара, местами дожди

14.08.2023 18:30

Российский МиГ-29 не позволил нарушить границу самолету ВВС Норвегии

14.08.2023 17:27

В Челябинске окончено благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы

14.08.2023 17:09

В Белгороде 10-летняя девочка пострадала в результате атаки беспилотника

14.08.2023 16:35

Курчатовский район станет чище и светлее

14.08.2023 16:26

Мастерство обслуживания стиральной машины: справляемся с жесткой водой и выбором порошка

14.08.2023 16:24

Южноуральские боксёры пробиваются в мировой топ

14.08.2023 16:03

Пресечена новая попытка атаки беспилотниками на объекты в Белгородской области

14.08.2023 15:33

Детям-сиротам Челябинска за неделю предоставили более ста жилых помещений

14.08.2023 15:16

Представители ЮУГМУ получили благодарность ГИБДД за подготовку инспекторов полка ДПС

14.08.2023 14:02

Завершился фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка»

14.08.2023 13:24

Директор челябинской турфирмы «кинула» на деньги своих клиентов

14.08.2023 13:12

В Челябинске подготовлено 190 паспортов и актов готовности к зиме

14.08.2023 13:05

Центральный суд приостановил работу газовой заправки в поселке Шершни

14.08.2023 12:58

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов проведет мастер-класс в Златоусте

14.08.2023 12:35

Предприятия Челябинской области представляют свои разработки на международном форуме «Армия-2023»

14.08.2023 12:28

Челябинские экоактивисты бьют тревогу: в городском бору обнаружены стоки неизвестного происхождения

14.08.2023 12:01

Крым выступает за ужесточение ответственности за фото и видео военных и стратегических объектов

14.08.2023 11:28

Жители поселков в Магнитогорске жалуются на отсутствие школ, детсадов и общественного транспорта

14.08.2023 11:02

ММК наращивает онлайн-продажи металлопродукции

14.08.2023 10:57

Около ста домов в Челябинске остаются без горячей воды после пятого этапа опрессовки

14.08.2023 10:43

В Тюбуке открыли площадку ГТО в рамках национального проект

14.08.2023 10:29

В Челябинске проверяют готовность образовательных учреждений к новому учебному году

14.08.2023 10:16

Отряд кораблей Северного флота приступил к походу по морям Северного Ледовитого океана

14.08.2023 10:01

Когда южноуральцы смогут получить выплаты на подготовку к новому учебному году

14.08.2023 10:00

Бастрыкин держит на контроле проверку по жалобам челябинцев о нарушениях в сфере градостроительства и землепользования

14.08.2023 09:46

Справедливороссы в Заксобрании готовят законопроект о возвращении прямых выборов глав

14.08.2023 09:07

Сегодня – Медовый Спас