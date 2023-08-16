Дорожный ремонт в Челябинске обещают завершить в срок

В среду, 16 августа, председатель Комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников вместе с представителями общественного контроля осмотрел участки городских дорог, на которых полным ходом идёт ремонт в рамках проекта «Дорожный рывок» .

В рейд по дорожным объектам пригласили также журналистов и общественных активистов ― для оценки проделанной дорожниками работы и соответствия результатов официальным графикам. Обойдя запланированные участки улиц Агалакова и Бейвеля вместе с подрядчиками, Николай Кожевников отметил, что проезжая часть и тротуары на этих когда-то проблемных улицах за летний период преобразились в лучшую сторону, но впереди ещё много работ по благоустройству прилегающих территорий.

«В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается строительство улицы Бейвеля на участке протяженностью 2,2 километра от перекрестка с Салавата Юлаева до 47 микрорайона, - комментирует Николай Кожевников. - Здесь была полностью изменена схема дорожного движения, улицу расширили на четыре дополнительных полосы. Сейчас дорожное полотно и пешеходная зона приводятся в нормативное состояние ― будут обустроены современный тротуар и система освещения, высажены газоны и деревья. Работы планируем полностью завершить этой осенью».

Невероятной популярностью у жителей Курчатовского района пользуется велодорожка, появившаяся на пешеходной зоне вдоль улицы Бейвеля. На ней массово катаются горожане. В следующем году работы по расширению и благоустройству улицы Бейвеля продолжатся.

Улицу Агалакова в Ленинском районе реконструируют уже давно. Участок, непосредственно прилегающий к легендарной Плодушке, раньше был заросшей и грязной грунтовой дорогой, а сегодня выглядит очень привлекательно ― под стать новым жилым кварталам, расположенным здесь. Широкая проезжая часть и очень просторные тротуары, отделённые от дорожного полотна зеленой зоной, много пешеходных переходов и повсюду оборудованы удобные съезды для колясок, занижен уровень бордюров во всех необходимых местах.

«Этим летом идет реконструкция на отрезке Агалакова протяженностью 1,6 километра от улицы Гагарина до улицы Гранитной», - поясняет Николай Кожевников.

Сейчас здесь в самом разгаре идет прокладка коммунальных сетей, подключение уличного освещения, размещение дорожных знаков, монтаж светофоров. А газоны уже вовсю зеленеют и даже аккуратно подстрижены. Вскоре жители Ленинского района смогут пользоваться этой дорогой на всём её протяжении.

«Срок сдачи улицы Агалакова намечен на 20 октября текущего года, осталось уложить всего 60 метров асфальта. Работы идут в соответствии с графиком, и этот процесс у нас на постоянном контроле», - заверил председатель Комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников.

От представителей общественного контроля поступило замечание. Внимание горожан привлекает не самый эстетичный внешний вид осветительных опор, у основания которых некрасиво торчат болты и гайки. По словам ответственных лиц, спрятать места соединения под землю невозможно из-за необходимости их регулировки. Активисты-контролеры настоятельно порекомендовали компании-подрядчику разработать проект специальных чехлов, которые скроют технические детали конструкции и придадут ей более эстетичный вид. А также дорожников попросили поскорей спрятать под землю коммуникации в виде разноцветных гофрированных труб, в которых проложены кабели электрических и цифровых сетей.

Прораб компании-подрядчика Юрий Пчелинцев заверил, что к замечаниям со стороны общественного контроля и местных жителей исполнители чутко прислушиваются и работают с поступившими запросами оперативно.

«По просьбе жителей Ленинского района мы сделали дополнительные выезды из дворов, которые не были запланированы в проекте, - с гордостью отметил Юрий Пчелинцев. - По ходу работ внесли корректировки, потому что к нам обратились жители ближайших домов. Теперь выездов стало четыре вместо изначально намеченных двух».

В рамках проекта «Дорожный рывок» в Челябинске уже завершены шесть объектов - это улица Сталеваров, четыре путепровода, транспортная развязка на улице Братьев Кашириных. В высокой степени готовности находятся дорожные объекты на улицах Богдана Хмельницкого, 2-ой Павелецкой, 2-ой Эльтонской. Всего на дорожно-строительный сезон 2023 года в городе было запланировано сделать 850 тысяч квадратных метров дорог, и руководство Комитета дорожного хозяйства позитивно смотрит на уже достигнутые результаты, не сомневаясь в том, что плановые показатели будут достигнуты к намеченному сроку.