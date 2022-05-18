В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей

В Челябинске возобновили работы по обособлению трамвайных путей, но согласованы ли они с ГИБДД до сих пор неизвестно. О приостановке работ в ходе пресс-конференции 27 января объявил новый начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков. Он также сообщил, что установка бордюров вдоль рельсов может быть неэффективной мерой с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. Окончательно решить этот вопрос должна была рабочая группа. Планировалось, что в неё войдут дорожники, представители ГИБДД и экстренных служб.

Вместе они должны были ответить на простые вопросы: не помешают ли бордюры и столбики работе пожарных бригад и машинам скорой помощи, если на узкой проезжей части возникнет ДТП? Как спецтранспорт сможет объехать пробку, если с двух сторон будут стоять бордюры? На каких улицах есть риск возникновения таких ситуаций?

Однако выводы рабочей группы до сих пор остаются тайной за семью печатями. 17 февраля в областном Миндортрансе нам сообщили, что деятельность рабочей группы была «поставлена на паузу» из-за временного отсутствия замминистра дорожного хозяйства Александра Егорова. Там также добавили, что в ближайшее время обсуждение «бордюрного вопроса» возобновится.

25 марта замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в ходе пресс-конференции рассказал о плюсах обособления трамвайного полотна, но вопрос о согласовании работ с Госавтоинспекцией снова был им проигнорирован. Егоров вскользь упомянул о том, что рабочая группа дорожников и силовиков действительно была создана. Правда, её цели он озвучил двусмысленно: «для того, чтобы тщательно проектировать и согласовывать все СЛЕДУЮЩИЕ проекты».

Судя по этой формулировке, нынешний проект власти решили преподнести как «первый блин», который всегда комом, – ну, не согласовали, не предусмотрели, ну и бог с этим, вот в следующий раз всё будет по-другому. Только вот таких «блинов» набирается уже приличное количество - Комсомольский проспект, Ленинградский мост, кольцо Дарвина-Блюхера.

Складывается ощущение, что всю эту историю с приостановкой «огораживания» хотят «замять», как будто и не возникало у МВД вопросов к организации данных работ. ИА «Урал-пресс-информ» направило официальные запросы в ГИБДД и Миндортранс с просьбой сообщить, согласовали ли ведомства обособление трамвайных путей, а также изменился ли список улиц, на которых проведут работы. Ответа мы пока не получили. Выводы рабочей группы власти не озвучили и публично. Но работы вовсю уже идут.