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В Челябинске подрядчики продолжают убирать снег с дорог и улиц в круглосуточном режиме

В Челябинске за ночь вывезено почти полторы тонны снега. Подрядчики продолжают очистку дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и тротуаров.

В ночь с третьего на четвертое января на улицах Челябинска работала 141 единица техники. В уборке ей помогают 72 рабочих.

«Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части.

Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи; велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда.

За ночь вывезено 1300,7 тонны снега», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Сегодня, четвертого января, на улицы города подрядчики вывели 195 единиц техники. В уборке снега также задействовано 255 дорожных рабочих.



Обработка противогололедным материалом только производится на спусках, подъемах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта.

Фото: администрация Челябинска