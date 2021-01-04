В Челябинске подрядчики продолжают убирать снег с дорог и улиц в круглосуточном режиме
В Челябинске за ночь вывезено почти полторы тонны снега. Подрядчики продолжают очистку дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и тротуаров.
В ночь с третьего на четвертое января на улицах Челябинска работала 141 единица техники. В уборке ей помогают 72 рабочих.
«Производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части.
Выполнялся сбор и вывоз снега, мусора, грязи; велась подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда.
За ночь вывезено 1300,7 тонны снега», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Сегодня, четвертого января, на улицы города подрядчики вывели 195 единиц техники. В уборке снега также задействовано 255 дорожных рабочих.
Обработка противогололедным материалом только производится на спусках, подъемах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта.
Фото: администрация Челябинска