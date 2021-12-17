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17.12.2021

В четырех городах Челябинской области установились неблагоприятные метеоусловия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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17.12.2021

Майк Тайсон — самый высокооплачиваемый спортсмен на Cameo
Алексей Текслер
координационный совет по экологии
общественный транспорт
экологический мониторинг
Общество
17.12.2021 21:24

В Челябинске подвели итоги реализации природоохранных мероприятий

Итоги реализации природоохранных мероприятий по улучшению качества окружающей среды в Челябинской области обсудили на заседании Координационного совета по вопросам экологии, которое провел губернатор Алексей Текслер.

В мероприятии приняли участие представители региональной и федеральной исполнительной власти (Росприроднадзор, Роспотребнадзор), руководители рабочих групп Координационного совета, представители промышленных предприятий, общественных организаций и эксперты.

Открывая встречу, Алексей Текслер подчеркнул роль Координационного совета, который создавался как открытая площадка для обсуждения и консолидации мнений по комплексу экологических вопросов Челябинской области.

Экологическая тематика остается актуальной, президент Владимир Путин в рамках недавнего совещания по стратегическому планированию и нацпроектам сделал акцент на ликвидации несанкционированных свалок в городах.

«Ещё один важный результат нацпроектов с точки зрения качества жизни в российских городах, повышения экологического благополучия: мы поставили задачу – до конца 2024 года ликвидировать 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Уже закрыты 60 таких объектов, и до конца года будут ликвидированы ещё шесть. Также на сегодняшний день закрыты и рекультивированы 30 несанкционированных свалок в границах городов, до конца текущего года нужно будет ликвидировать ещё 12», - констатировал глава государства.

В Челябинске рекультивирована крупнейшая городская свалка, которая располагалась всего в семистах метрах от жилой застройки и в двух километрах от реки Миасс. Она содержала 17,5 миллиона кубических метров отходов высотой более 40 метров площадью свыше 74 гектаров. Работы по рекультивации начались в 2019-м году и проводились ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие госкорпорации «Росатом») в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Работы по рекультивации челябинской свалки были завершены досрочно. Теперь на месте бывшего полигона - зеленая безопасная территория, где в сентябре 2021 года провели первые спортивные мероприятия.

На очереди ликвидация свалок в других муниципалитетах области. «В регионе уже рекультивирована крупнейшая свалка (в городе Челябинске), в ближайшее время то же самое должны сделать еще в шести городах области: Магнитогорске, Златоусте, Карталах, Троицке, Миассе, Верхнем Уфалее. Все работы должны быть выполнены в срок», - поставил задачу Алексей Текслер.

Также в рамках национального проекта «Экология» в Магнитогорске завершено строительство нового полигона ТКО мощностью 200 тысяч тонн сортировки. «Сейчас заканчивается лицензирование, подготовка необходимых документов. В первом квартале будущего года полигон заработает, - заявил губернатор. - Важно, что мы закроем старую магнитогорскую свалку, проблемный объект. Это часть комплексного плана по улучшению качества воздуха в Магнитогорске. Уже началось проектирование рекультивации свалки. В процессе реализации будем использовать опыт, полученный в Челябинске».

На территории Челябинска и Магнитогорска продолжается эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Глава региона отметил, что определенные результаты достигнуты. Так, вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко в докладе главе государства о состоянии проекта «Чистый воздух» назвала Челябинск и Магнитогорск в числе городов, которые показали самое высокое снижение выбросов в воздух.

«В Челябинске существенный вклад – более 20 процентов снижения выбросов – дала рекультивация городской свалки, о которой я Вам докладывала ранее», - рассказала главе государства Виктория Абрамченко.

К 2024 году, подчеркнул Алексей Текслер, в Челябинске и Магнитогорске необходимо достигнуть показателей чистого города.

Для этого со всеми промышленными предприятиями заключены экологические соглашения, определен комплекс мероприятий по снижению выбросов.

В рамках реализации экологического стандарта также с промышленными предприятиями заключены экосоглашения (включают меры по сокращению выбросов в атмосферный воздух, воду, а также озеленение).

«Мы предложили нашим промышленным предприятиям присоединиться к экологическому стандарту Челябинской области, и сегодня уже 16 крупнейших предприятий добровольно это сделали. Разрабатываются планы, формируются чек-листы и осуществляется работа, связанная с мониторингом тех планов и задач, которые предприятия должны выполнять – эта практическая работа реализуется. Думаю, количество предприятий, которые подключатся к экостандарту, будет расти. Такая партнерская работа приведет к реализации задач, которые поставил президент», - сказал Алексей Текслер.

Продолжается работа по модернизации общественного транспорта. Челябинская область в числе первых четырех субъектов Российской Федерации получила федеральные средства в рамках проекта «Чистый воздух» на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Полученный федеральный транш в размере двух миллиардов 284 миллионов рублей направлен на закупку экологически чистого общественного транспорта. Для Челябинска приобретены 157 новых автобусов на газомоторном топливе, для Магнитогорска - десять низкопольных трамваев.

«Экологически чистый общественный транспорт - крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов. Газомоторные автобусы для Челябинска и новые трамваи для Магнитогорска - реальный вклад Нацпроекта «Экология» в постоянное улучшение чистоты воздуха в наших городах», - подчеркивает Алексей Текслер.

В рамках реализации национального проекта «Экология» в регионе – единственном в стране - реализуется трехступенчатая система экомониторинга атмосферного воздуха. Система обеспечивает органы государственного управления информацией о фактическом уровне загрязнения окружающей среды на основе современных технологий сбора и обработки данных для принятия оперативных мер реагирования. В настоящее время к территориальной системе подключены пять стационарных постов наблюдения Росгидромета, девять стационарных и два передвижных поста, девять малогабаритных станций мониторинга качества атмосферы. В планах увеличить количество сигнальных постов до 95 в городе Челябинске. Совместно с ЮУрГУ программный комплекс экомониторинга совершенствуется.

Регион стал инициатором эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Идет подготовительная работа. Реализация запланирована в 2022 году.

Начали реализовывать экологический стандарт (сформулировав ряд дополнительных требований), к которому присоединились уже 16 предприятий.

«Создан проектный офис по экостандарту, разработаны чек-листы – это взвешенное решение каждого хозяйствующего субъекта: подписывается руководителями, топ-менеджментом, которые берут на себя обязательства. У нас двухэтапная работа: сначала компании присоединяются, далее они будут подтверждать соответствие стандарту», - сказал председатель Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов.

Рашид Исмаилов также отметил результативность работы Координационного совета, в частности, он сообщил о том, что комиссией Госсовета по направлению «Экология» опыт Челябинской области рекомендован к тиражированию в субъектах РФ.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
координационный совет по экологии
общественный транспорт
экологический мониторинг
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16.12.2021 11:25

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

16.12.2021 11:12

Из-за халатности районных властей жители села Фершампенуаз остались без газа

16.12.2021 11:01

Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме

16.12.2021 10:47

В Челябинской области обнаружен могильник телят и коров под открытым небом

16.12.2021 10:37

В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы» 

16.12.2021 10:30

В Челябинске на проезжей части по Университетской набережной образовался каток

16.12.2021 10:24

Алексей Текслер на Совете при президенте высказал ряд предложений по строительству

16.12.2021 10:22

В копейском Старокамышинске на пожаре в жилом доме погибли три человека

16.12.2021 10:04

Для южноуральских предпринимателей МТС запустила облачный бухгалтерский сервис

16.12.2021 10:00

Маруся, помурлычь. Как мы с котом умную колонку тестировали

16.12.2021 09:34

Перспективы «федералки» М-5 «Урал» в Челябинской области

15.12.2021 23:24

Живой скелет: собака умершего челябинца почти два месяца была заперта на балконе без еды и воды

15.12.2021 19:54

Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска

15.12.2021 18:34

Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря

15.12.2021 18:28

В четверг в Челябинской области ожидается снег

15.12.2021 18:08

Удаленная работа с 1С: возможности, преимущества

15.12.2021 17:16

В Челябинской области число классов и школ, переведенных на дистант, пока не уменьшается

15.12.2021 16:40

Участок М-5 Челябинск – Екатеринбург строится с опережением планов

15.12.2021 16:10

Спортивный «Оскар» состоялся в Курчатовском районе Челябинска

15.12.2021 16:03

Ползала на передних лапах: в Челябинске спасли попавшую в беду собаку

15.12.2021 15:59

Южноуральские семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией, будут получать пособие

15.12.2021 15:43

Молодые южноуральцы с особенностями развития стали самостоятельнее благодаря проекту «Школа жизни»

15.12.2021 13:58

«Ростелеком» рассказал Деду Морозу про самые популярные цифровые подарки к Новому году

15.12.2021 13:10

В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 15 школ и 1089 классов

15.12.2021 13:01

Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве

15.12.2021 12:59

За сутки заболело ковидом 612 южноуральцев, выздоровело 739, умерло 30

15.12.2021 12:28

Одолжить деньги жителям Челябинской области поможет новый сервис Сбера «Дать в долг» 

15.12.2021 12:18

Главный полицейский Южного Урала представил коллегам новых руководителей в погонах

15.12.2021 12:15

ОНФ помогает многодетной матери из Магнитогорска справиться с тяжелой жизненной ситуацией

15.12.2021 11:38

Лучший поставщик: ММК в очередной раз наградил своих самых надежных партнеров

15.12.2021 11:36

Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам

15.12.2021 11:31

Сумма на исполнение наказов миасскими депутатами может составить полтора миллиона рублей

15.12.2021 11:11

Поможем Гектору! «Зеленые» и Карен Даллакян организовали благотворительную акцию в поддержку амурского тигра-инвалида

15.12.2021 10:52

ММК улучшил позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России

15.12.2021 10:21

На реке Юрюзань в середине декабря «выросли» ледяные цветы

15.12.2021 10:12

Челябинцам рассказали, как будет ходить 31-й автобус в новом году

15.12.2021 09:47

Врачи ЧОКБ совершили чудо – на свет появился ребенок, выношенный в брюшной полости

15.12.2021 09:46

В Челябинске ночью горела типография на Свердловском тракте

15.12.2021 09:36

В Челябинске стартовала ежегодная акция «Подарим Новый год детям»

15.12.2021 09:16

РМК поддержит проект строительства храма в селе Вознесенка Челябинской области

14.12.2021 21:36

А есть ли напор на колонке в Кисегаче, на которую пожаловались Алексею Текслеру?

14.12.2021 20:16

Судьба нового генплана Челябинска решится через неделю

14.12.2021 19:10

билайн дает скидку 30% на тариф «Твое решение»

14.12.2021 19:07

Бесплатная программа "Урок здоровья" для сельских школьников