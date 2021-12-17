В Челябинске подвели итоги реализации природоохранных мероприятий

Итоги реализации природоохранных мероприятий по улучшению качества окружающей среды в Челябинской области обсудили на заседании Координационного совета по вопросам экологии, которое провел губернатор Алексей Текслер.

В мероприятии приняли участие представители региональной и федеральной исполнительной власти (Росприроднадзор, Роспотребнадзор), руководители рабочих групп Координационного совета, представители промышленных предприятий, общественных организаций и эксперты.

Открывая встречу, Алексей Текслер подчеркнул роль Координационного совета, который создавался как открытая площадка для обсуждения и консолидации мнений по комплексу экологических вопросов Челябинской области.

Экологическая тематика остается актуальной, президент Владимир Путин в рамках недавнего совещания по стратегическому планированию и нацпроектам сделал акцент на ликвидации несанкционированных свалок в городах.

«Ещё один важный результат нацпроектов с точки зрения качества жизни в российских городах, повышения экологического благополучия: мы поставили задачу – до конца 2024 года ликвидировать 88 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Уже закрыты 60 таких объектов, и до конца года будут ликвидированы ещё шесть. Также на сегодняшний день закрыты и рекультивированы 30 несанкционированных свалок в границах городов, до конца текущего года нужно будет ликвидировать ещё 12», - констатировал глава государства.

В Челябинске рекультивирована крупнейшая городская свалка, которая располагалась всего в семистах метрах от жилой застройки и в двух километрах от реки Миасс. Она содержала 17,5 миллиона кубических метров отходов высотой более 40 метров площадью свыше 74 гектаров. Работы по рекультивации начались в 2019-м году и проводились ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие госкорпорации «Росатом») в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Работы по рекультивации челябинской свалки были завершены досрочно. Теперь на месте бывшего полигона - зеленая безопасная территория, где в сентябре 2021 года провели первые спортивные мероприятия.

На очереди ликвидация свалок в других муниципалитетах области. «В регионе уже рекультивирована крупнейшая свалка (в городе Челябинске), в ближайшее время то же самое должны сделать еще в шести городах области: Магнитогорске, Златоусте, Карталах, Троицке, Миассе, Верхнем Уфалее. Все работы должны быть выполнены в срок», - поставил задачу Алексей Текслер.

Также в рамках национального проекта «Экология» в Магнитогорске завершено строительство нового полигона ТКО мощностью 200 тысяч тонн сортировки. «Сейчас заканчивается лицензирование, подготовка необходимых документов. В первом квартале будущего года полигон заработает, - заявил губернатор. - Важно, что мы закроем старую магнитогорскую свалку, проблемный объект. Это часть комплексного плана по улучшению качества воздуха в Магнитогорске. Уже началось проектирование рекультивации свалки. В процессе реализации будем использовать опыт, полученный в Челябинске».

На территории Челябинска и Магнитогорска продолжается эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Глава региона отметил, что определенные результаты достигнуты. Так, вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко в докладе главе государства о состоянии проекта «Чистый воздух» назвала Челябинск и Магнитогорск в числе городов, которые показали самое высокое снижение выбросов в воздух.

«В Челябинске существенный вклад – более 20 процентов снижения выбросов – дала рекультивация городской свалки, о которой я Вам докладывала ранее», - рассказала главе государства Виктория Абрамченко.

К 2024 году, подчеркнул Алексей Текслер, в Челябинске и Магнитогорске необходимо достигнуть показателей чистого города.

Для этого со всеми промышленными предприятиями заключены экологические соглашения, определен комплекс мероприятий по снижению выбросов.

В рамках реализации экологического стандарта также с промышленными предприятиями заключены экосоглашения (включают меры по сокращению выбросов в атмосферный воздух, воду, а также озеленение).

«Мы предложили нашим промышленным предприятиям присоединиться к экологическому стандарту Челябинской области, и сегодня уже 16 крупнейших предприятий добровольно это сделали. Разрабатываются планы, формируются чек-листы и осуществляется работа, связанная с мониторингом тех планов и задач, которые предприятия должны выполнять – эта практическая работа реализуется. Думаю, количество предприятий, которые подключатся к экостандарту, будет расти. Такая партнерская работа приведет к реализации задач, которые поставил президент», - сказал Алексей Текслер.

Продолжается работа по модернизации общественного транспорта. Челябинская область в числе первых четырех субъектов Российской Федерации получила федеральные средства в рамках проекта «Чистый воздух» на реализацию мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Полученный федеральный транш в размере двух миллиардов 284 миллионов рублей направлен на закупку экологически чистого общественного транспорта. Для Челябинска приобретены 157 новых автобусов на газомоторном топливе, для Магнитогорска - десять низкопольных трамваев.

«Экологически чистый общественный транспорт - крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов. Газомоторные автобусы для Челябинска и новые трамваи для Магнитогорска - реальный вклад Нацпроекта «Экология» в постоянное улучшение чистоты воздуха в наших городах», - подчеркивает Алексей Текслер.

В рамках реализации национального проекта «Экология» в регионе – единственном в стране - реализуется трехступенчатая система экомониторинга атмосферного воздуха. Система обеспечивает органы государственного управления информацией о фактическом уровне загрязнения окружающей среды на основе современных технологий сбора и обработки данных для принятия оперативных мер реагирования. В настоящее время к территориальной системе подключены пять стационарных постов наблюдения Росгидромета, девять стационарных и два передвижных поста, девять малогабаритных станций мониторинга качества атмосферы. В планах увеличить количество сигнальных постов до 95 в городе Челябинске. Совместно с ЮУрГУ программный комплекс экомониторинга совершенствуется.

Регион стал инициатором эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Идет подготовительная работа. Реализация запланирована в 2022 году.

Начали реализовывать экологический стандарт (сформулировав ряд дополнительных требований), к которому присоединились уже 16 предприятий.

«Создан проектный офис по экостандарту, разработаны чек-листы – это взвешенное решение каждого хозяйствующего субъекта: подписывается руководителями, топ-менеджментом, которые берут на себя обязательства. У нас двухэтапная работа: сначала компании присоединяются, далее они будут подтверждать соответствие стандарту», - сказал председатель Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов.

Рашид Исмаилов также отметил результативность работы Координационного совета, в частности, он сообщил о том, что комиссией Госсовета по направлению «Экология» опыт Челябинской области рекомендован к тиражированию в субъектах РФ.