В Челябинске появится кампус международного уровня по развитию искусственного интеллекта

Южный Урал и Челябинск намерены стать центром академической науки и образования. В ближайшие годы в городе будет построен современный межуниверситетский кампус, который объединит потенциал крупных региональных университетов.

«Общаясь со студентами, я понял главное – они лучшие. И мы дадим им возможности реализовать себя в регионе, - отметил губернатор Алексей Текслер, выступая с обращением к Законодательному собранию, и выступил с инициативой. - В ближайшие годы, укрепляя тренд на синергию межвузовского сотрудничества предлагаю в Челябинске построить современный межуниверситетский кампус».

Межуниверситетский кампус международного уровня по развитию искусственного интеллекта объединит потенциал ЧелГУ и ЮУрГУ. «Это принципиально новый формат совместного развития инфраструктуры вузов для решения конкретных научных и образовательных задач. В результате область получит мощнейший IT-кластер с ведущими предприятиями из IT-сферы и высокотехнологичную точку роста на Южном Урале», - отметил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

В кампусе разместятся современные лаборатории, образовательная и спортивная инфраструктура.

«Накануне было заседание Российского союза ректоров на котором министр науки и образования РФ Владимир Фальков назвал несколько кампусов, которые он считает перспективными для строительства в РФ. Один из был Челябинский кампус, - рассказал ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. - Кампус – это не просто здание, общежитие, корпус, где учатся студенты, это серьезный научный проект, новый центр по развитию искусственного интеллекта. В нем будут развиваться квантовые технологии, робототехника и еще ряд таких направлений, как, например, информационная безопасность».

В Челябинске появится и свой АйТи-квартал, который объединит в одной локации самые разные форматы – от коворкингов и офисов до производственных площадок и многофункциональных пространств.

Около нового учебного центра разместятся высокотехнологичные предприятия, которые работают в сфере искусственного интеллекта. «Сегодня у нас есть около 15 таких предприятий, которые готовы вложить средства, построить свои офисы, конструкторские подразделения, чтобы кампус заработал так, как надо. Это центр, чтобы наука и образование Челябинской области серьезно продвинулись вверх и достигли мирового уровня», - добавил Шестаков.

По мнению ректора ЮУрГУ, проект Челябинского кампуса стоит в одном ряду с созданием Сибирского отделения Российской академии наук, созданием Сколково. «Естественно, что он несколько меньше по размерам, но идейно он стоит в этом ряду», - считает руководитель вуза.

Кампус должен стать центром притяжения для талантливой молодежи и значимым архитектурным элементом нового облика Челябинска.

«Это центр создается для того, чтобы наука и образование Челябинской области серьезно продвинулись вверх и встали на мировой уровень. Это не только уменьшит поток потенциальных абитуриентов вузов с высокими баллами, но он и должен привлечь молодых людей, чтобы они получали образование и продолжали свою конструкторскую и научную деятельность в Челябинской области. Это основа для развития технологий шестого технологического уклада в области», - рассказал Александр Шестаков.

Как отметил Алексей Текслер, в настоящий момент власти и вузы области ведут активную работу с федеральным министерством образования и науки, а также с инвесторами по софинансированию строительства кампуса.

«Челябинск и Южный Урал заслуживают и готовы к тому, чтобы стать одним из центров академической науки и образования. С собственной студенческой средой, передовыми разработками ученых, которых мы, безусловно, продолжим поддерживать. И мы всё это обязательно сделаем! Не забыв, конечно, и про наши колледжи и техникумы», - пообещал Алексей Текслер.

Напомним, в начале текущего года было подписано соглашение о создании научно-образовательного консорциума организаций Челябинской области. Инициатором этого объединения выступил Южно-Уральский государственный университет. Участниками консорциума стали ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Г.И. Носова и Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения Российской академии наук. Объединение опыта, навыков и знаний, основных фондов и интеллектуальной собственности, организационных и иных возможностей позволит участникам консорциума координировать сотрудничество в образовательной, научной, инновационной и хозяйственной сферах деятельности, укреплять и повышать эффективность взаимодействия с предприятиями реального сектора экономики. В планах консорциума внедрение научных и инженерных разработок, а также укрепление конкурентоспособности в рамках достижения целевых задач программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».