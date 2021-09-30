В Челябинске рестораны не только закрываются, но и открываются

В ближайшую субботу, первого октября, в Челябинске откроется новый ресторан «JoyWok». А вчера, 29 октября, владелец бренда Анатолий Жильцов пригласил на пресс ужин журналистов, чтобы обсудить проблемы общепита в период пандемии, поговорить о перспективах отрасли.

В разговоре приняли участие владельцы ресторана «Уголь» Денис и Альбина Ивановы.

«Каждый кризис – это всегда новые возможности», - считает Анатолий Жильцов. – С началом пандемии некоторые конкуренты ушли из сети Интернет, стали экономить на бюджетах, перестали рекламироваться. Мы же наоборот подняли этот бюджет в десять раз, дали в Интернете дисконтное предложение и получили почти 10 тысяч лояльных клиентов за полтора месяца», - поделился он своим успехом.

Пандемия помогла также Денису и Альбине Ивановым в развитии своего ресторана «Уголь», хотя открыли они его 5 марта, как раз накануне локдауна.

«Все планы по доставке, которую мы планировали на октябрь, мы быстренько начали реализовывать через несколько дней после локдауна», - рассказали они.

Ресторан «Уголь» был единственным на территории foodmarket’а «Белый рынок», кто зарабатывал им на аренду, в то время как остальные просто сидели и ничего не делали.

«Нет доставки – нет жизни», - так описал времена пандемии Денис Иванов.

Благодаря запуску доставки еды уже через десять дней по объему выручки «Уголь» опередил те рестораны, которые продавали уже 3-4 года.

«Дети нас не видели дома, мы просто приходили и падали от усталости», - вспоминает Альбина Иванова те трудные времена. Тогда они с Денисом и сами ездили по доставкам, так как старалась сами прожить всю эту сложную ситуацию и при этом сохранили полностью все рабочие места в своем ресторане.

«Пандемия нас закалила. Мы пережили ее очень даже неплохо», - подытожил Денис.

Также спикеры разобрали вопрос, что сейчас модного в еде и что такое 2100 калорий?

Анатолий Жильцов высказал мнение, что фаст-фуд фаст-фуду рознь и одинаковое количество калорий может в готовом виде выглядеть совершенно по-разному. К примеру, в тарелке удона с овощами и курицей и стакане газированного лимонада может содержаться одинаковое количество калорий.

Каждый идет за своей тысячей калорий за 300 рублей на фуд-корт. И те, кто приходят на фуд-корты, не ищут полезную еду, они ищут, чем забить желудок. Главное, чтобы это было быстро, дешево и по возможности вкусно, добавил Денис.

Поэтому если говорить о 2100 калорий – это могут быть абсолютно разные объем и качество пищи, все зависит от того, что именно потреблять и где это будет.

Перспективным направлением для себя на сегодняшний день Анатолий Жильцов считает азиатскую кухню. Также в будущем он планирует открыть семейный ресторан и отдел на фуд-корте.

Вишенкой на торте на этом вечере стало знакомство с шеф-поваром ресторана по имени Чан Туань Ань, который приготовил для гостей фирменные блюда из мидий в соусе том-ям, а также «летающую лапшу». Ее особенность в том, что со стороны кажется, будто она просто парит в воздухе!

Официальное открытие ресторана «JoyWok» по адресу ул. Чайковского, 175 состоится первого октября. Его владельцы обещают гостям большие скидки до 50% в течение первых трех дней.