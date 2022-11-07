В Челябинске «Синара» объявляет набор на курсы водителей современных троллейбусов

Компания «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» («Синара – ГТРЧ», структура Холдинга «Синара – Транспортные Машины») проводит набор на курсы подготовки водителей троллейбуса, сообщает пресс-служба компании. В течение всего периода обучения платится специальная стипендия. После водители будут работать на новых троллейбусах «СИНАРА-6254», которые создаются специалистами холдинга специально для областного центра.

На курсы приглашаются все желающие обучиться востребованной профессии, и водители, которые уже имеют опыт работы и права соответствующей категории.

Как сообщает пресс-служба компании, в соответствии с законодательством водителями троллейбуса могут стать граждане старше 21 года. Цикл обучения рассчитан на шесть месяцев, предусмотрены как теоретические, так и практические занятия. Подготовка будет осуществляться за счет компании, в период обучения для будущих водителей предусмотрена выплата специальной стипендии.

Для того, чтобы оставить свою заявку на зачисление на курс и задать все интересующие вопросы, соискателям следует обращаться по телефону: +7 (351) 239-93-88. Присылать запросы можно также по адресу: sinara-ok@mail.ru.

После завершения обучения водители смогут работать на современной модели «СИНАРА-6254». Троллейбус оснащен комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой, системами кругового обзора для удобства маневрирования, датчиками дождя и света.

По словам генерального директора компании «Синара – ГТР Челябинск» Ильи Таболина, условия труда водителей троллейбусного парка будут принципиально изменены. «Новые троллейбусы соответствуют всем современным требованиям, предъявляемым и к рабочему месту водителя, и к безопасности управления транспортным средством», – прокомментировал Илья Таболин.

В кабине водителя в троллейбусе «СИНАРА» предусмотрены климат-контроль, эргономичное сидение, мультифункциональный руль и широкий дисплей, который отображает всю информацию, формируемую в процессе управления машиной.

Предполагается, что новые троллейбусы полностью заменят парк устаревшего подвижного состава. Для работы на первых поступивших в город троллейбусах будут приглашены водители из «ЧелябГЭТ», прошедшие соответствующие ускоренные курсы переподготовки.

Напомним, правительство Челябинской области и «Синара – ГТР Челябинск» в октябре 2021 года подписали концессионное соглашение, в результате реализации которого в городе буден полностью обновлен троллейбусный парк, вся троллейбусная инфраструктура, построены новые троллейбусные линии.

Напомним, правительство Челябинской области и «Синара – ГТР Челябинск» в октябре 2021 года подписали концессионное соглашение о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске.

Концессионное соглашение заключено на 15 лет. В результате его реализации в городе буден полностью обновлен троллейбусный парк, вся троллейбусная инфраструктура, которая сейчас изношена на 90%, также будут построены новые троллейбусные линии в Северо-Западном и других районах города, в том числе по улицам Кузнецова и Артиллерийской. Будут модернизированы два депо – на ул. Артиллерийской и Свердловском тракте.

Специалисты компании уже приступили к строительным работам – в данный момент проходит обновление контактной сети и тяговых подстанций на маршрутах №12 и №19.

Это первый подобный концессионный проект в России, затрагивающий модернизацию всего комплекса троллейбусной инфраструктуры в городе-миллионнике.

Первый опытный образец троллейбуса «Синара» был создан на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения» в Санкт-Петербурге, здесь же выпустят и установочную партию (20 штук), которая поступит в Челябинск до конца 2022 года. В дальнейшем будет развернуто серийное производство троллейбусов «Синара» на площадях Челябинского трубопрокатного завода.