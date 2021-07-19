В Челябинске сносят посты ДПС

В Челябинске начали сносить посты ГИБДД, которые не используются стражами порядка. Об этом рассказала сегодня, 19 июля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

К примеру, была размещена заявка на аукцион на заключение контракта по сносу двух постов ГИБДД в Копейске. Их демонтаж планируется уже сегодня.

Также подготовлена проектно-сметная документация по сносу постов ДПС на Троицком тракте в Челябинске. Сейчас проводятся мероприятия по проверке достоверной сметной стоимости.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало о планах администрации города по сносу заброшенных постов ГИБДД. Тогда глава города Наталья Котова просила ускорить этот процесс, отметив, что неиспользуемые объекты ДПС привлекают внимание асоциальных личностей и детей.

Помимо этого, в Челябинске осуществляется демонтаж ларьков, парковок и других несанкционированных объектов или объектов, которые уже не находятся в эксплуатации.

«За предыдущую неделю на территории города были демонтированы 21 нестационарный торговый объект, одна парковочная стоянка и иные объекты в количестве семи единиц. Силами третьих лиц демонтировано четыре объекта», - рассказала Надежда Рыльская.

Также осуществляется контроль за информационными конструкциями и сносом объектов недвижимого имущества.