В Челябинске спуск с Меридиана на проспект Победы закроют для автомобилистов

В Челябинске с 22 часов первого ноября до шести утра 20 ноября ограничат движение транспорта в районе дома №141 по проспекту Победы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничение будет действовать в течение трех недель в связи с проведением на данном участке дорожных работ.

В указанный период будет полностью закрыт спуск с автодороги Меридиан на проспект Победы, ограничено движение по проспекту по крайней правой полосе по направлению к улице Кудрявцева.

Челябинские власти просят водителей скорректировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.