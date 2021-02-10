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В Челябинске Успенское кладбище будет расширено и сохранит статус «зеленой зоны»

В Челябинске принято решение об увеличение размеров Успенского кладбища в Курчатовском районе.

Дополнительный земельный участок для захоронений поможет ликвидировать дефицит мест на этом кладбище. При этом участок останется в статусе «зеленой зоны», и зеленые насаждения не пострадают.

Этот вопрос в числе других был рассмотрен на комиссии по городскому хозяйству и градостроительству челябинской думы, где депутаты обсуждали изменение вида территориальной зоны для нескольких земельных участков.

Как сообщает пресс-служба гордумы, это даст возможность для возведения в столице Южного Урала социально значимых объектов.

В частности, на земельном участке в Тракторозаводском районе благодаря внесенным изменениям будет возведена спортивная площадка.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки позволит также сформировать земельный участок для размещения поликлиники на 1200 мест и физкультурно-оздоровительный центр на пересечении улиц Сергея Герасимова и Конструктора Духова в Тракторозаводском районе.

Еще одно изменение в правила землепользования и застройки позволит городу расширить Успенское кладбище, которое было закрыто для новых захоронений летом 2018-го года. Об этом объявлял тогдашний глава Челябинска Евгений Тефтелев, отмечавший, что родственные захоронения будут по-прежнему разрешены.

СПРАВКА

Успенское кладбище изначально располагалось в Центральном районе, а в 1932 году было перенесено на северную окраину Челябинска, сейчас погост находится в Курчатовском районе.

После окончания войны Успенское кладбище долгое время было основным действующим погостом. Известно и другое название этого кладбища — Цинковое.

Его общая площадь составляет 140 гектаров. Старейшее сохранившееся захоронение относится к 1934 году. Это могила начальницы исправительно-трудовых колоний Гордиевской.

На Успенском кладбище имеются воинские захоронения, здесь погребено 53 советских воина, умерших в челябинских госпиталях - в память о них установлена скульптура.

В конце XX века, как и другие челябинские кладбища, Успенское служило местом захоронения участников афганской и чеченской военных кампаний.