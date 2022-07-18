В Челябинске в этом году установят 125 новых остановок

В Челябинске в этом году должны появится 125 новых остановок общественного транспорта. 46 уже установлено.

Как сообщил сегодня, 18 июля, заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов в ходе аппаратного совещания в мэрии, предусмотрена установка новых остановок на Проспекте Победы и улицы Каслинской.

Ранее сообщалось, что на улице Цвиллинга приведут в порядок 12 остановок, завершить работы планируют к 20 июля. Успеет ли подрядчик? Работы пока в самом разгаре и ни одного до конца оборудованного остановочного комплекса пока не видно.

Еще в июне Ксензов рапортовал, что в месяц подрядчики устанавливают 17-18 остановочных комплексов. Также муниципалитет, по словам чиновника, дополнительно закупит порядка 60 урн. Их разместят на территории общественных пространств.