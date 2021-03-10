В Челябинске впервые на масленичной неделе сформируют «Корзину доброты»

В предстоящую субботу, 13 марта, в Челябинске впервые состоится масштабная акция «Корзина доброты», которую организует благотворительный фонд «Русь» при поддержке регионального правительства и «Пятерочки». Примечательно, что марафон доброты проводится в Масленичную неделю, когда принято делать добрые дела, помогать малоимущим и нуждающимся в поддержке.

О подробностях акции рассказали сегодня, 10 марта, на пресс-конференции.

Как отметила председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Фонд продовольствия «Русь» в Челябинской области Ирина Текслер, в течение февраля 2021 года был подписан ряд соглашений между благотворительным фондом «Русь» и правительством региона. Планируется, что в акциях фонда активно примут участие и производители продуктов питания в области.

«Также фонд заключил соглашение с митрополитом Челябинским Григорием. Значительная часть благотворительной помощи распределяется через приходы РПЦ. Церковь помогает и с волонтерами», – отметила Ирина Текслер.

В период ограничений из-за пандемии коронавируса более трех тысяч волонтеров приняли участие в комплектовании пищевых наборов для особо нуждающихся.

Как рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, правительство не первый год работает с фондом. Со складов в Челябинске отправляются машины с продуктовыми наборами в Екатеринбург и в Курган.

В прошлом году фонд складировал собранные продукты на базе Уральского комбината питания (школьники были на карантине и затем дистанционном обучении). Было сформировано 44 тысячи продуктовых наборов для пожилых граждан. Отдельные наборы формировались к Дню Победы. Получили помощь 66 тысяч семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В субботу, 13 марта, впервые в Челябинской области пройдет общегородской марафон «Корзина доброты».

Как сообщила окружного отделения фонда «Русь» Татьяна Дорохова, в субботу с 14 до 18 часов во всех магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» (порядка 200) в Челябинске будут работать волонтеры фонда «Русь» (по два волонтера на каждый магазин).

Стать волонтером просто. Нужно заполнить заявку на сайте благотворительного фонда «Русь».

Волонтеры будут предлагать южноуральцам помочь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для этого необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, сладости, овощные, фруктовые и рыбные консервы, макароны, печенье в пачках и другие) и передать их волонтёрам в закассовой зоне. Можно купить для нуждающихся и товары первой необходимости – бытовую химию, средства для кухни, туалетную бумагу, шампунь, мыло и даже корм для домашних животных.

По предварительным подсчетам, неравнодушные южноуральцы смогут собрать не менее двух тысяч килограмм продуктов питания и товаров первой необходимости.

Все собранные продукты и товары в субботу вечером отвезут на склад. Как рассказал руководитель направления по работе с государственными органами макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятёрочка» Алексей Алейников, к собранному продовольствию X5 Retail Group добавит 30% в качестве собственного благотворительного вложения. Компания возьмет на себя и все организационные расходы, в том числе по доставке продуктов из магазинов на склад – будет предоставлено не менее 10 машин.

С утра воскресенья, 14 марта, волонтеры начнут формировать равноценные наборы из полученного объема благотворительной помощи, которые затем доставят нуждающимся.

«По нашим оценкам будет сформировано не менее 600-700 наборов. Надеемся, что жители Челябинской области будут щедрыми», – отметила Татьяна Дорохова.

Помощь получат остро нуждающиеся семьи с детьми и одинокие граждане преклонного возраста.

В числе получателей помощи порядка 400 нуждающихся семей, из которых не менее 100 – многодетные (их списки сформировал минсоц).

Челябинская епархия предоставила данные по одиноко проживающим пожилым людям (порядка 200 адресов).

«Акция проводится впервые в Челябинске. Через полгода еще раз проведем, - подытожила Ирина Текслер и добавила. - «Корзины доброты» много где стоят, но не все обращают на них внимание и проходят мимо. Здесь очень важна именно работа волонтеров. Когда волонтеры привлекут внимание граждан к акции, неравнодушных станет больше».