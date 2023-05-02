В челябинском сквере Чингиза Айтматова представители киргизских диаспор со всей России посадили сосны

В сквере имени Чингиза Айтматова в Курчатовском районе Челябинска в минувшую пятницу, 28 апреля, произошло знаковое событие – соотечественники великого киргизского писателя высадили на популярном общественном пространстве молодые сосны.

Высадка хвойных красавиц стала одним из ярких моментов насыщенного событиями дня, когда в столице Южного Урала открылся международный форум труда, организованный челябинской городской общественной организацией «Кыргызская национально-культурная автономия «Мекендештер» («Соотечественники»). Участие в форуме приняли руководители более трех десятков киргизских диаспор со всей страны – от Калининграда до Камчатки.

Растроганные появлением в Челябинске сквера Чингиза Айтматова представители киргизского народа решили внести личный в благоустройство особенного для них общественного пространства и даже хотели привезти саженцы с исторической родины писателя, однако специалисты подсказали, что в местном климате деревья могут не выжить. Так что деревья местные, уральские, зато посажены гостями из разных регионов России.

Участие в озеленении челябинского сквера принял депутат Жогорку Кенеша Киргизстана Чингиз Айдарбеков, в недавнем прошлом – министр иностранных дел республики. Прежде чем взяться за лопату, почетный гость обратился к собравшимся в сквере с приветственным словом:

«Уважаемые челябинцы, уважаемые соотечественники, сегодня все мы находимся здесь в связи со знаменательным событием. Благодаря обращению нашей диаспоры и решению администрации Челябинска скверу присвоили имя Чингиза Айтматова. Сегодня очень важное мероприятие, в котором мы все принимаем участие. Это посадка деревьев. Плюс сейчас мы планируем проработать вопрос открытия в этом сквере скульптуры Чингиза Айтматова», - сказал депутат.

Чингиз Айдарбеков выразил признательность мэрии Челябинска, принявшей «такое принципиально важное решение, которое символизирует большую дружбу между государствами, является признанием огромного вклада Чингиза Айтматова в общемировую сокровищницу культуры».

«Чингиза Торекуловича знают во всем мире, переводят на многие языки. Мы этим гордимся и с большим удовольствием принимаем участие в посадке деревьев. Надеемся, они приживутся и станут живым символом дружественных отношений между нашими народами, которые на сегодняшний день достигли высокого уровня. Руководители наших диаспор объединены большим порывом укрепить узы дружбы между нашими народами на территории России. Благодарю мэрию Бишкека, администрацию Челябинска за этот шаг дружбы, за решение, которое, думаю, войдет в историю наших двусторонних отношений», - сказал Чингиз Айдарбеков.

Высадка сосен прекрасным пятничным вечером, конечно же, не могла пройти без главы Курчатовского района Сергея Антипова, напомнившего, что сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала был благоустроен по программе «Формирование современной городской среды» четыре года назад и сегодня является одним из любимых мест отдыха курчатовцев.

«Сквер живет полной жизнью и летом, и зимой. В прошлом году решением челябинской городской думы ему было присвоено имя Чингиза Айтматова. С такой инициативой выступила киргизская диаспора, Совет депутатов Курчатовского района одобрил это решение и рекомендовал к принятию. Надеемся, присвоение скверу имени этого действительно великого писателя даст дополнительный толчок его развитию, дополнительному благоустройству. Начало положено – по инициативе киргизской диаспоры здесь появились новые зеленые насаждения», - отметил Сергей Антипов.

Отметим, в высадке сосен приняла участие и глава киргизской диаспоры в Челябинске Зыйна Бакирова.

Как рассказал начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Челябинска Вячеслав Борисов, в будущем киргизская диаспора планирует высадить в сквере имени своего легендарного соотечественника многолетники – вероятно, цветы приедут в Челябинск из самой Киргизии.

Что касается памятника Чингизу Айтматову, то он будет установлен за счет Киргизской республики. Вячеслав Борисов считает очень важным наделение общественных территорий Челябинска смыслом. По его словам, было бы замечательно и познавательно для молодежи сделать памятник интерактивным – с помощью современных технологий, QR-кода, подарить подрастающему поколению возможность знакомства с великим наследием Чингиза Айтматова.

«Посмотрите, какое это оживленное место, сколько здесь гуляет людей. И в будущем каждый, кто подойдет к памятнику, сможет узнать больше о Чингизе Айтматове. Думаю, это замечательная идея, которую стоит воплотить в жизнь», - сказал Вячеслав Борисов.