В Челябинской области 60 лучших строителей отмечены наградами ЗСО

В четверг, 12 августа, 60 лучших представителей строительной отрасли Челябинской области были отмечены премией Законодательного Собрания.

Юбилейная, десятая по счету ежегодная церемония награждения, как и в предыдущие годы, приурочена к профессиональному празднику строителей (он отмечается во второе воскресенье августа, в этом году праздник пришелся на восьмое августа).

В списке награжденных - штукатуры-маляры, электрогазосварщики, дорожные работники, плиточники, архитекторы, инженеры и руководители строительных фирм и компаний со всей Челябинской области.

Каждый из 60 лауреатов премии помимо денежного вознаграждения получил нагрудный знак и диплом Законодательного собрания.

Награды лауреатам вручали первый вице-спикер южноуральского парламента Александр Лазарев и депутаты Законодательного Собрания.

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«Строительная отрасль — это локомотив экономики, благодаря которой в нашем регионе появляются новые детские сады, школы, строятся современные жилые микрорайоны. Все это придает развитие Челябинской области. Уверен, что с такими замечательными строителями Южный Урал будет одним из самых лучших и процветающих», – прокомментировал Александр Лазарев.

«Благодаря вашему труду за последние годы области интенсивно развивается, наращивает свой экономический потенциал. Строительная отрасль сейчас самая динамичная и эффективная, – отметил председатель комитета по строительной политике, заместитель председателя Законодательного Собрания Олег Голиков.

Один из лауреатов - начальник строительного участка в «УралСтройИнвест» Андрей Шестопалов - участвовал в стройках от Челябинска до Томской области. Выпускник архитектурно-строительного института по специальности «Промышленно-гражданское строительство» в 2009 году, он работал линейным мастером строительно-монтажных работ, трудился инженером, был начальником производственно-технического отдела. В 2014 году принимал участие в застройке Академ Риверсайда в Челябинске.

«Неожиданно, и приятно. Семья обрадовалась: мама гордится, жена обнимает. Приятно получить поощрение», – рассказал Андрей Шестопалов.

ФОТО: Законодательное собрание Челябинской области