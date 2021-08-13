13.08.2021
В Челябинской области 60 лучших строителей отмечены наградами ЗСО
13.08.2021
В шести городах Челябинской области установились НМУ
12.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 августа
12.08.2021
Пожар на границе с национальным парком «Таганай» локализован
12.08.2021
На границе с нацпарком «Таганай» горит лес
12.08.2021
В Челябинске презентуют книгу о южноуральском разведчике Владимире Завершинском
В Челябинской области 60 лучших строителей отмечены наградами ЗСО
12.08.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области за первое полугодие приняли 90 законов и 290 постановлений
11.08.2021
В 2021 году более 300 южноуральских семей воспользовались региональным маткапиталом
25.05.2021
Алексей Текслер выступил с традиционным обращением
25.05.2021
Главные правила для власти от Текслера: «Забота. Работа. Результат»
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021