В Челябинской области аграрии имеют возможность улучшить жилищные условия

В этом году в Челябинской области 52 сельских жителя смогут улучшить жилищные условия. По программе «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» социальные выплаты на покупку или строительство собственного жилья на селе получат работники аграрных предприятий, перерабатывающих производств, сельских учреждений социальной сферы, ветеринарных станций.

«Социальная выплата на улучшение жилищных условий на селе остаётся очень востребованным инструментом господдержки. Программа комплексного развития сельских территорий, в рамках которой осуществляется выплата, в целом направлена на создание комфортных, современных условий жизни на селе, и помощь в решении жилищного вопроса, наверное, одна из основных составляющих этой программы. Ежегодно социальные выплаты получают работники агропредприятий, фермерских хозяйств. Это позволяет укрепить, повысить кадровый потенциал регионального агрокомплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность жителей всей Челябинской области», - сказал заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын.

Расчет стоимости будущего жилья получателя производится минсельхозом на основании социальной нормы, которая составляет 33 квадратных метра на одинокого получателя поддержки, 42 квадрата на семью из двух человек, по 18 квадратных метров на каждого члена семьи из трёх и более человек. Стоимость единицы жилплощади устанавливается в среднем по региону на основании данных минэкономразвития России, в текущем году на Южном Урале квадратный метр жилья на селе стоит в среднем 33 тысячи рублей. При этом размер социальной выплаты составляет 70 процентов от расчётной стоимости нормы жилплощади. Остальные 30 процентов приходится на собственные средства получателя поддержки.

Преимуществом при получении соцвыплаты пользуются работники агропромышленного комплекса, многодетные семьи, сотрудники ветеринарных организаций, обслуживающих сельхозживотных.

Напомним, право на социальную выплату на улучшение жилищных условий имеют граждане, постоянно проживающие или изъявившие желание постоянно проживать в сельской местности.