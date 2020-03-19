В Челябинской области из-за коронавируса закрыты для посещения СИЗО и колонии

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации главным государственным санитарным врачом ФСИН России принято решение об введении ограничительных мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии c постановлением главного санитарного врача России в учреждениях территориальных органов ФСИН России и следственных изоляторах ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

Также в учреждения УИС категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую короновирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения. Просим родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ФСИН России и сайтах территориальных органов ФСИН России", - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Ограничительные меры введены в следующих пенитенциарных учреждениях региона: ИК-1, ИК-2, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-8, ИК-10, ИК-11, ИК-15, ИК-18, ИК-21, ИК-24, ИК-25, ЛПУ-3, ЛИУ-9, КП-7, Тюрьма, СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-3, СИЗО-4.