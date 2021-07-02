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02.07.2021

В Челябинской области из-за ковида запретили массовое празднование Дня металлурга
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02.07.2021

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коронавирус
День металлурга
Общество
02.07.2021 19:00

В Челябинской области из-за ковида запретили массовое празднование Дня металлурга

В Челябинской области запретили проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня металлурга, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение принято второго июля на заседании оперативного штаба в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и с целью профилактики распространения ковида.

«Решение оперативного штаба не распространяется на торжественные мероприятия, которые могут пройти в соответствии с действующими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», - уточнили в пресс-службе правительства области.

Напомним, традиционно металлурги отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье июля. В Челябинской области этот праздник отмечают с особым размахом. Торжественные и культурно-массовые мероприятия проходят на 46 промышленных предприятиях региона в Челябинске (на ЧМК, ЧЭМК, «Трубодетали», ЧТПЗ и цинковом заводах), Магнитогорске (ММК), Аше, Бакале, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Кыштыме, Сатке (Магнезит, чугуноплавильный завод) и Чебаркуле.

Ранее Магнитогорск принял решение, отменить празднование Дня города и Дня металлурга. Планировалось отметить их 16 июля.

СПРАВКА

День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после разрушительной войны. День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, кода Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника.

День металлурга отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

Как уже сообщало агентство, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменены культурно-спортивные праздники «Сабантуй» Челябинске и Магнитогорске, Ильменский фестиваль и перенесен Бажовский фестиваль, празднование Дня Агаповского района (третье июля), Дня города в Аше (отмечают в третью субботу июля), XV Юбилейный фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» (планировалось провести с девятого по 11 июля), V Всероссийский Бушуевский фестиваль в Златоусте (должен был пройти с 17 по 18 июля.

Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора на неопределенный срок перенесено проведение Дня города в Нязепетровске95-летие Брединского района (запланировано было на 27 июня), Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске, проведение Спартакиады сельских поселений Карталинском районе (должна была состояться 26 июня) и проведение православного форума «Увильды» 2021.

ХХХV Мемориал имени Масленникова, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, перенесен на август-сентябрь.

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
День металлурга
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Чиновники и спортсмены продолжают защищаться от ковида

30.06.2021 09:56

В среду в Челябинской области – аномальная жара

30.06.2021 09:21

Два студента из Челябинска победили в V Международной олимпиаде по страхованию

29.06.2021 23:02

Аэропорт Магнитогорска продан с рекордным превышением начальной цены

29.06.2021 18:47

Анонсы событий и мероприятий на 30 июня

29.06.2021 18:06

Как в зоопарке Челябинска справляются с жарой

29.06.2021 17:34

Передвижные салоны связи от МегаФона

29.06.2021 17:22

В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала

29.06.2021 17:21

В Златоусте горит дом известного врача Рашида Шакурова

29.06.2021 16:37

В Магнитогорске задержан контрабандист

29.06.2021 16:36

Проект «Плодушка вместе с Олегом Митяевым подвел итоги – спектаклем и концертом

29.06.2021 16:26

В Челябинской области мошенники от лица минздрава требуют от директоров приобретать вакцины от ковида

29.06.2021 16:25

В Челябинской области за взятки будет судить экс-полицейского и директора автошколы

29.06.2021 16:16

В Агаповском районе третьи сутки ищут тело утонувшего мужчины

29.06.2021 16:08

Лжеполицейская «развела» челябинку на полмиллиона рублей