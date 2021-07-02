В Челябинской области из-за ковида запретили массовое празднование Дня металлурга

В Челябинской области запретили проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня металлурга, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение принято второго июля на заседании оперативного штаба в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и с целью профилактики распространения ковида.

«Решение оперативного штаба не распространяется на торжественные мероприятия, которые могут пройти в соответствии с действующими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», - уточнили в пресс-службе правительства области.

Напомним, традиционно металлурги отмечают свой профессиональный праздник в третье воскресенье июля. В Челябинской области этот праздник отмечают с особым размахом. Торжественные и культурно-массовые мероприятия проходят на 46 промышленных предприятиях региона в Челябинске (на ЧМК, ЧЭМК, «Трубодетали», ЧТПЗ и цинковом заводах), Магнитогорске (ММК), Аше, Бакале, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Кыштыме, Сатке (Магнезит, чугуноплавильный завод) и Чебаркуле.

Ранее Магнитогорск принял решение, отменить празднование Дня города и Дня металлурга. Планировалось отметить их 16 июля.

СПРАВКА

День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны после разрушительной войны. День металлурга подтвердил свой статус в 1980 году и в 1988 году, кода Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника.

День металлурга отмечают представители разных профессий, каждая из которых так или иначе связана с черной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие. Своим этот праздник считают и горняки, которые добывают руду – необходимый компонент для производства металла.

Как уже сообщало агентство, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменены культурно-спортивные праздники «Сабантуй» Челябинске и Магнитогорске, Ильменский фестиваль и перенесен Бажовский фестиваль, празднование Дня Агаповского района (третье июля), Дня города в Аше (отмечают в третью субботу июля), XV Юбилейный фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» (планировалось провести с девятого по 11 июля), V Всероссийский Бушуевский фестиваль в Златоусте (должен был пройти с 17 по 18 июля.

Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора на неопределенный срок перенесено проведение Дня города в Нязепетровске, 95-летие Брединского района (запланировано было на 27 июня), Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске, проведение Спартакиады сельских поселений Карталинском районе (должна была состояться 26 июня) и проведение православного форума «Увильды» 2021.

ХХХV Мемориал имени Масленникова, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, перенесен на август-сентябрь.