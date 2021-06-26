Ковид отменил проведение юбилейного этнофестиваля на Аркаиме

В Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменено проведение фольклорно-этнографического фестиваля евразийских народов «Аркаим».

Об этом сообщает пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

XV Юбилейный фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» планировалось провести с девятого по 11 июля в Заповеднике «Аркаим».

«Фестиваль традиционно собирает порядка пяти тысяч посетителей, соответственно угроза инфицирования остается, - отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. -В связи с чем было принято решение не подвергать риску южноуральцев и гостей из других регионов, отложить мероприятие до лучших времен».

Напомним, ранее из-за угрозы распространения COVID-19 были отменены культурно-спортивные праздники «Сабантуй» Челябинске и Магнитогорске, Ильменский фестиваль и перенесен Бажовский фестиваль, празднование Дня Агаповского района (третье июля), Дня города в Аше (отмечают в третью субботу июля), V Всероссийский Бушуевский фестиваль в Златоусте (должен был пройти с 17 по 18 июля.

Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора на неопределенный срок перенесено проведение Дня города в Нязепетровске, 95-летие Брединского района (запланировано было на 27 июня), Дня города и Дня металлурга в Магнитогорске, проведение Спартакиады сельских поселений Карталинском районе (должна была состояться 26 июня) и проведение православного форума «Увильды» 2021.

ХХХV Мемориал имени Масленникова, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, перенесен на август-сентябрь.

Южноуральцам рекомендовали также отказаться от поездки в историко-культурный заповедник «Аркаим» в день летнего солнцестояния.