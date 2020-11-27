В Челябинской области начали выдачу бесплатного детского питания для малышей

В детских поликлиниках Челябинской области на этой неделе началась выдача детского питания для малышей от 6 до 9 месяцев.
Соответствующее решение было принято комиссией министерства здравоохранения Челябинской области, в состав которой входят специалисты Минздрава, врачи медицинских учреждений и главный внештатный педиатр региона.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава, для малышей выдают пять различных видов каши. Детское питание может получить любой желающий родитель. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, к педиатру.
Как отметили в минздраве, в 2021 году также будет продолжена обновленная программа по обеспечению питания детей грудного возраста за счёт регионального бюджета.
На данный момент по программе бесплатного питания детей в Челябинской области ежегодно закупаются специальные адаптированные молочные смеси для малышей до года, которые выдаются по назначению врача.
Также за счёт бюджета, детей с показаниями по здоровью в нашем регионе обеспечивают противоаллергенными смесями.
Специальное питание выдают и малышам, прошедшим операции на кишечник, детям с рефлюксной болезнью.