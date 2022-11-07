В Челябинской области определились, на какие цели будут тратить бюджетные средства в 2023 году

В бюджете Челябинской области на 2023 году будут сохранены все социально-значимые и инвестиционные расходы, а также поддержка муниципалитетов. Проект главного финансового документа на будущий год, а также плановый трехлетний период внесен на рассмотрение в Законодательное собрание региона.

Приоритетные направления в проекте будущего бюджета озвучил губернатор Алексей Текслер на аппаратном совещании.

Глава региона отметил, что, несмотря на непростую геополитическую ситуацию, экономика России и нашего региона продолжает развиваться.

В будущем году региональный бюджет, как и в предыдущие годы, будет социально-ориентированным - более 70% расходов направят на решение социально-значимых вопросов.

«Мы обеспечим в полном объеме реализацию всех Указов Президента, исполнение всех региональных программ по оказанию мер государственной поддержки граждан и их семей, и проиндексируем все социальные выплаты», - заверил губернатор.

В бюджете следующего года сохранены в полном объеме все меры поддержки, введенные в текущем году. Предусмотрено финансирование поддержки семей мобилизованных южноуральцев, помощь военнослужащим, а также подшефным территориям в ДНР.

По словам главы региона, будут сохранены и расходы инвестиционного характера. «Будем и дальше укреплять социальную инфраструктуру, реализовывать масштабные проекты в образовании, здравоохранении, туризме, культурной и спортивной сферах, - поделился планами губернатор и уточнил. - Речь идет не только о строительстве новых объектов, но и о ремонте, реконструкции, переоснащении действующих учреждений». Намечено продолжить обновление общественного транспорта. Для этих целей будут использовать не только областные средства, но привлекать федеральное финансирование и частные инвестиции.

Губернатор пообещал, что в 2023 году будет сохранена поддержка муниципалитетов (прежде всего, по вопросам модернизации объектов ЖКХ, газификации, создания комфортной среды), реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования.

Глава региона потребовал максимально усилить исполнительскую дисциплину на всех уровнях власти, задействовать все каналы обратной связи, механизмы общественного контроля.