07.11.2022
За владельцев челябинских недостроев взялась прокуратура
07.11.2022
Тургояк хотят сохранить для потомков с помощью мастер-плана
07.11.2022
Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей
07.11.2022
«Киборг» с Южного Урала понравился столичному жюри
07.11.2022
Для стран СНГ Россия – надежный и проверенный временем друг
07.11.2022
Требуется помощь очевидцев ДТП
В Челябинской области определились, на какие цели будут тратить бюджетные средства в 2023 году
Проект бюджета внесен в Заксобрание
27.10.2022
В Челябинской области откорректировали параметры регионального бюджета
25.08.2022
Челябинская область направляет допсредства на социалку и поддержку муниципалитетов
25.08.2022
Дефицит бюджета Челябинской области вырос на 18 миллиардов рублей
17.08.2022
Челябинская область направляет дополнительные средства на развитие региона
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022