В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По его словам, в настоящий момент идет строительство 20 постов фотовидеофиксации, в том числе 16 постов в Магнитогорске, трех – в Миассе и одного в Челябинске. Кроме того, один стационарный пост в областном центре будет модернизирован.

На сегодня на автомобильных дорогах работают 217 постов на одну тысячу 598 камер. В результате за 2022 год общее число ДТП в местах их установки сократилось на 32%. Аналогичные тенденции отмечены и в этом году.

Алексей Текслер отметил, что при общем сокращении количества дорожно-транспортных происшествий, растет тяжесть их последствий.

Отмечается, что за январь-май 2023 года при общем снижении количества ДТП в Челябинской области возросла тяжесть их последствий. Алексей Текслер поручил изучить причины такой тенденции и разработать комплекс дополнительных мер по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Губернатор Текслер поручил изучить причины этой негативной тенденции и разработать комплекс дополнительных мер по снижению смертности в результате ДТП.

Также для снижения числа ДТП в области развивают систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сегодня на автомобильных дорогах региона работают 217 постов на 1598 камер. По итогам 2022 года общее число ДТП в местах их установки сократилось на 32%. Аналогичные тенденции отмечены и в этом году.