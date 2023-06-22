В Челябинской области число ДТП снижается, а тяжесть их последствий растет

В Челябинской области за пять месяцев 2023 года сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, при этом выросла тяжесть их последствий. Губернатор Алексей Текслер распорядился изучить причины этой негативной тенденции и разработать комплекс дополнительных мер по снижению смертности в результате ДТП.

«К сожалению, ситуация с начала года складывается не лучшим образом. За пять минувших месяцев при общем снижении количества ДТП на 3% возросла тяжесть их последствий», - констатировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

С января по май 2023 года на дорогах области погибло 112 человек, что на 20% ниже аналогичного показателя прошлого года (за пять месяцев 2022 года аварии унесли жизни 93 человек).

Немало ДТП с несколькими жертвами. Только в четырех авариях погибли 20 человек, еще трое ранены. Они произошли в Южноуральске, Аргаяшском, Каслинском и Троицком районах.

В июне в Нагайбакском районе в ДТП погибли шесть человек, в том числе трое детей. «Спидометр зафиксировал у обеих машин 140 км/ч, причем ВАЗ 2114, две машины одинаковые. Ну и, соответственно, все, кто были в этих двух машинах, погибли. Лобовое столкновение», - отметил Алексей Текслер.

Для снижения аварийности на дорогах в области проводят масштабные дорожные ремонты и строят новые дороги. В 2022 году трасса М-5 «Урал» на всем пути от Челябинска до Екатеринбурга стала четырехполосной. «Это был один из самых загруженных и опасных участков. Теперь дорога между двумя региональными центрами стала в разы безопаснее», – отметил Алексей Текслер.

Продолжаются работы на участках в направлении на Уфу. Намечено расширение участка Миасс-Чебаркуль до четырех полос и реконструкция с расширением трассы в районе Аши и Сима. В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал» на нескольких участках трассы от Челябинска до Чебаркуля. Параллельно в области развивают региональные и муниципальные дороги.

«Отремонтируем порядка 850 тысяч квадратных метров полотна в Челябинске, 400 тысяч – в Магнитогорске», - подчеркнул Алексей Текслер. Все муниципалитеты получают областные субсидии на дороги, ряду городов и районов выделены дополнительные финансы. «В целом мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими где-то в три раза», – подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер поручил особое внимание уделить дорожной разметке, чтобы она была отчетливо видна круглый год. «Важно не только ремонтировать и строить дороги, но и поддерживать их в нормативном техническом состоянии, включая дорожную разметку,- подчеркнул губернатор. - Я прошу глав территорий, миндор, ГИБДД обратить на это особое внимание, чтобы нанесенная разметка держалась не три-четыре месяца, а была отчетливо видна постоянно, круглый год. Цена вопроса часто это жизни и здоровье людей. Мы должны это понимать».

Также для снижения числа ДТП в области развивают систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сегодня на автомобильных дорогах региона работают 217 постов на 1598 камер. По итогам 2022 года общее число ДТП в местах их установки сократилось на 32%. Аналогичные тенденции отмечены и в этом году.

Сейчас идет строительство 16 стационарных постов фотовидеофиксации в Магнитогорске, трех – в Миассе, строительство одного поста и модернизация одного поста в Челябинске.