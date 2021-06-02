В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом 2,6 тысячи человек

В Челябинской области две тысячи 604 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 624 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 99 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 94). С начала пандемии 57 тысяч 697 инфицированных сумели справиться с болезнью.

В то же время за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 85 новых случаев коронавирусной инфекции, что аналогично показателю предшествующего дня. С начала пандемии зарегистрировано 63 тысячи 205 случаев.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть шести человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло восемь человек). За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 862 жителей. Из них одна тысяча 648 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 214 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.