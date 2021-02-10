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В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 7,5 тысячи жителей

По состоянию на десятое февраля в Челябинской области в ковидных госпиталях и амбулаторно на дому продолжает лечение семь тысяч 454 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было семь тысяч 701).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 266 новых случаев коронавирусной инфекции, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 265). Всего с начала пандемии подтверждено 47 тысяч 929 случаев COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больниц 499 пациентов с ковидом (днем ранее – 465). Всего с ковидом справились 38 тысяч 585 южноуральцев.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано одна тысяча 848 случаев смерти коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них 875 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, 973 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки умерло 14 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти девяти человек стала ковидная пневмония, пяти человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.