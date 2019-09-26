В Челябинской области расширили список получателей соцуслуг
Общество
Сегодня, 16:22

 

 

Ветераны Великой Отечественной войны в Челябинской области теперь смогут бесплатно получать социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания. Соответствующий законопроект был внесен в Законодательное собрание региона губернатором Алексеем Текслером и рассмотрен депутатами регионального парламента.

Ка пояснил председатель комитета ЗСО по социальной политике Александр Журавлев, в настоящий момент в соответствии с федеральным законодательством такую помощь могут получать только лица, имеющие доходы ниже прожиточного минимума.

«Наши ветераны имеют достаточно высокую пенсию, поэтому не могут воспользоваться это мерой поддержки. Поэтому было принято решение их поддержать, - уточнил Александр Журавлев. - Этим законопроектом мы фактически делаем бесплатное полустационарное обслуживание для всех участников Великой Отечественной войны независимо от доходов».

Законопроект предлагает предоставлять эту льготу следующим категориям южноуральцев: участники Великой Отечественной войны; лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

«В прошлом году такими социальными услугами в регионе пользовались более 200 ветеранов, в первом полугодии этого года за помощью обратились более ста человек», - подчеркнул Александр Журавлев. Он уточнил, что эта мера соцподдержки носит заявительный характер.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

«За последние два месяца губернатор Алексей Текслер внес достаточно большое количество законопроектов, касающиеся улучшения социального обслуживания населения», - отметил председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш.

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