В Челябинской области растет число заболевших ковидом

В Челябинской области на завершающейся неделе ежедневно росло число заболевших коронавирусной инфекцией. Накануне зарегистрировано 105 случаев коронавируса, что на 2,9% больше показателя предыдущего дня (ранее – 102 случая, 100, 98, 97, 93). Среди заболевших десять школьников (днем ранее – девять).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, выздоровело накануне 60 инфицированных ковидом (днем ранее – 161), умер один пациент с коронавирусом (днем ранее – трое).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 393 тысячи 935 человек, сумели справиться с ковидом 383 тысячи 89 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 436 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 157 жителей и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на четвертое 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 368 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 324 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.