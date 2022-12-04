04.12.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом
04.12.2022
Челябинская область помогает восстанавливать храм в Волновахе ДНР
04.12.2022
В субботу «Снегирь» вновь начал доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс
03.12.2022
В Ленинском районе Челябинска в воскресенье закроют движение трамваев
03.12.2022
Историческому музею Южному Урала подарят уникальную картину
03.12.2022
О доплате за вредность
В Челябинской области растет число заболевших ковидом
28.11.2022
За неделю ковид оборвал жизни 17 южноуральцев
25.11.2022
В Челябинской области снижается число заболевших ковидом
22.11.2022
В Челябинской области снижается недельная смертность от коронавируса
17.11.2022
В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022
Константин Акулич: Появились основания для пересмотра дела Наиля Курманова
28.11.2022