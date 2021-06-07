В Челябинской области растет доля клещей, инфицированных боррелиями и эрлихиями

В Челябинской области большинство клещей являются переносчиками боррелиоза и их доля растет. Доля инфицированных клещевым энцефалитом клещей намного меньше и она сокращается.

По данным Челябинского регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона в регионе исследовано от населения более 5,5 тысячи клещей на заражённость клещевыми инфекциями. Из них 27,7 % инфицированы боррелиями, 1,1 % - вирусом клещевого энцефалита, 3,2 % - моноцитарным эрлихиозом и 1,2 % - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

За два года доля зараженных боррелиями клещей (от общего числа исследованных) выросла на пять процентов (была 22,7%). Выросла и доля опасных членистоногих с эрлихиями на 0,9 процентных пункта (была обнаружена у 2,3% исследованных).

При этом доля зараженных вирусом клещевого энцефалита уменьшилась на 0,2 процентных пункта (была 1,3%). Осталась неизменной доля клещей с анаплазмами.

Снижается и число пострадавших от клещей южноуральцев. По данным еженедельного мониторинга на седьмое июня 2021 года в медицинские организации области обратилось восемь тысяч 29 пострадавших от укуса клещей, в том числе 2106 детей. За аналогичный период 2020 года пострадало восемь тысяч 513 человек. Клещи регистрируются во всех муниципальных образованиях региона.

На сегодня обработано от клещей более 4,2 тысячи га площадей, в том числе 1323,3 га летних оздоровительных учреждений. Детям запрещено выходить за пределы территорий лагеря на экскурсии, в походы, на прогулки.

На сегодня в области привито от клещевого энцефалита более 1,2 миллиона жителей. Желающим поставить прививку необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцину можно приобрести в аптеке по рецепту врача. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года.