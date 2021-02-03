В Челябинской области разрешили краткосрочные свидания с осужденными

В Челябинской области в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу разрешили краткосрочные свидания с осужденными, отмененные по причине пандемии девятого октября 2020-го года.
Навещать своих родных и близких, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона, можно будет с восьмого февраля. Длительные свидания по-прежнему запрещены (запрет действует с 12-го октября ушедшего года).
«Режимно-ограничительные мероприятия направлены на противодействие распространению коронавирусной инфекции, недопущение заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников учреждений», - пояснили в пресс-службе ГУФСИН региона.
Почтовые посылки, передачи и бандероли для осужденных на Южном Урале принимаются в обычном режиме. Все «приветы» с воли проходят обязательную дезинфекционную обработку.
Со следующего понедельника, восьмого февраля, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Челябинской области возобновляется и личный прием граждан.