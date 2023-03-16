В Челябинской области снизилось количество выявленных фальшивых купюр

В 2022 году в банковской системе Челябинской области были обнаружены и изъяты из денежного оборота 223 поддельные банкноты. Это в два раза меньше, чем в 2021 году.

Как сообщили в отделении по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, основная часть обнаруженных фальшивок – 148 штук – банкноты номиналом 5000 рублей. Их количество сократилось почти в два с половиной раза в сравнении с предыдущим годом. Второе место по популярности заняли фальшивки номиналом 2000 рублей. В регионе изъяли 41 такую подделку, это практически в два раза больше, чем годом ранее. Также кассиры банков выявили 26 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей (в 2021 году – на треть больше). Кроме того, в регионе были изъяты из оборота пять подделок долларов США.

«Зачастую фальшивки сложно отличить от оригинала на глаз, и большинство фактов выявляется только в банке при пересчете денежных средств. Данный вид преступлений имеет высокую степень латентности. Выявление лиц, совершающих сбыт поддельных денежных знаков, во многом зависит от бдительности граждан и своевременности обращений в органы внутренних дел»,- сообщила врио руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

В первую очередь, челябинцы должны быть внимательными при совершении покупок в мелкорозничных торговых точках, АЗС, на рынках. Также стражи порядка рекомендуют не разменивать купюры незнакомым лицам.

Ранее челябинские полицейские рассказали о том, как отличить фальшивку от настоящей купюры.

Фальшивка обычно склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания. Выбитые компостером цифры 5000 шероховаты, как после прокалывания бумаги иглой.

Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир, выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, поле на ощупь гладкое.

Кроме того, цветной герб Хабаровска, который изображен на купюрах достоинством в пять тысяч рублей, не меняет свой цвет при разглядывании банкноты под разными углами.

Основной цвет купюры номиналом 2000 рублей – синий. На банкноте с одной стороны изображен вантовый мост на остров Русский во Владивостоке, с другой космодром «Восточный». Банкнота имеет два серийных номера с двухбуквенным обозначением серии и девятью цифрами номера.

Есть определенный порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

«Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете, попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление. За это предусмотрена уголовная ответственность», - отмечают стражи порядка.

Ознакомиться с признаками подлинности российских банкнот можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России».

Информация о защитных признаках есть также на сайте регулятора.