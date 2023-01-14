В Челябинске выявляют поддельные купюры: как распознать фальшивку

В Челябинске в 2022 году полицейские выявили около 200 поддельных банкнот. чаще всего номиналом 2 000 и 5 000 рублей.

«Зачастую фальшивки сложно отличить от оригинала на глаз, и большинство фактов выявляется только в банке при пересчете денежных средств. Данный вид преступлений имеет высокую степень латентности, выявление лиц, совершающих сбыт поддельных денежных знаков, во многом зависит от бдительности граждан и своевременности обращений в органы внутренних дел», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В первую очередь, челябинцы должны быть внимательными при совершении покупок в мелкорозничных торговых точках, АЗС, на рынках. Также стражи порядка рекомендуют не разменивать купюры незнакомым лицам.

Челябинские полицейские рассказали о том, как отличить фальшивку от настоящей купюры.

Фальшивка обычно склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания. Выбитые компостером цифры 5000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой.

Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир, выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, поле на ощупь гладкое.

Кроме того, цветной герб Хабаровска, который изображен на купюрах достоинством в пять тысяч рублей не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Всю информацию о защитных признаках банкнот можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но помогает сделать это самостоятельно с помощью камеры смартфона или планшета.

Основной цвет купюры номиналом 2000 рублей – синий. На банкноте с одной стороны изображен вантовый мост на остров Русский во Владивостоке, с другой космодром «Восточный». Банкнота имеет два серийных номера с двухбуквенным обозначением серии и девятью цифрами номера.

Есть определенный порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков. Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт.

Если вы этого не сделаете, попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление. За это предусмотрена уголовная ответственность.