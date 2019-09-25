В Челябинской области спасли краснокнижного орла
Общество
Сегодня, 12:31

В Челябинской области спасли краснокнижного орла, получившего удар током. Редкая птица была найдена в одной из деревень региона. Могильник лежал под электрическим столбом с вытянутыми назад лапками. К счастью, его крылья оказались целы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, травмированную птицу доставили в Челябинск. В ветеринарном госпитале орла осмотрели и сделали рентген-снимок. Разрывов тканей и переломов костей специалисты не обнаружили, однако выявили неврологический дефицит (следствие полученной электротравмы).

Сотрудники челябинского орнитологического общества ухаживали за травмированным хищником все выходные. К моменту передачи птицы в приют «Спаси меня» Карена Даллакяна, где орел в настоящее время проходит реабилитацию, могильник уже привставал на правую лапку и размахивал крыльями, защищаясь от своих «докторов».

«Это значит, что у птицы есть все шансы на выздоровление», - отметила руководитель челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.

СПРАВКА

Могильник является редкой птицей, занесенной в Красную книгу России, Казахстана и Азербайджана, а также в приложение Боннской и Бернской конвенций.

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