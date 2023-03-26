В Челябинской области стартовал сезон клещей 2023 года – первая пострадавшая от укуса зарегистрирована в Челябинске, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Вся территория Челябинской области является эндемичной по клещевым инфекциям», - напомнили в ведомстве.

Ежегодно в регионе регистрируют более 15 - 20 тысяч пострадавших от укусов клещом. В 2022 году число укушенных выросло в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом - от клеща пострадало 20 тысяч 350 человек, из них четверть – дети.

В 2023 году кампания по массовой вакцинации против клещевого вирусного энцефалита стартовала на Южном Урале 15 марта.

По состоянию на 17 марта вакцинировано 740 человек, в том числе четыре тысячи 821 ребёнок (в прошлом году прививки получили 144,6 тысячи южноуральцев). В текущем году в соответствии с региональным календарём прививок за счёт средств областного бюджета вакцинируются дети трех-четырех лет и ревакцинируются дети дошкольного возраста, привитые в 2020 году, а также учащиеся первых-вторых классов.

Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся один раз в три года.

В этом году планируется провести противоклещевую обработку на площади более пяти тысяч гектар (парки, скверы, пляжи). Жителям советуют обработать свои садовые и дачные участки, огороды.

Жителям напоминают, в случае укуса клещом нужно обязательно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию (в рабочие дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт) и исследовать клеща на заражённость инфекциями. При необходимости непривитым вводят противоклещевой иммуноглобулин, а также антибиотики для профилактики других клещевых инфекций.