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В Челябинской области вводится свободное посещение в школах

Общество
Сегодня, 14:30
Автор: 
Евгения Александрова, Олеся Денисова

С 19 марта в Челябинской области вводится свободное посещение занятий в школах.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер сегодня, 18 марта, на заседании оперативного штаба.

С 19 марта в школах региона вводится свободное посещение занятий школьниками по заявлению родителей, которое можно подать в электронном виде», - рассказал Алексей Текслер.

Все школьники по желанию смогут учиться дистанционно. Такая возможность им будет предоставлена.

Детские сады продолжают работать с соблюдением всех профилактических мер. До десятого апреля запрещено проведение публичных, спортивных, зрелищных мероприятий. Творческие коллективы с участием пожилых людей временно приостанавливают свою деятельность.

Информация пополняется.

Автор: 
Евгения Александрова, Олеся Денисова
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