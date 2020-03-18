В Челябинской области вводится свободное посещение в школах
С 19 марта в Челябинской области вводится свободное посещение занятий в школах.
Об этом заявил губернатор Алексей Текслер сегодня, 18 марта, на заседании оперативного штаба.
С 19 марта в школах региона вводится свободное посещение занятий школьниками по заявлению родителей, которое можно подать в электронном виде», - рассказал Алексей Текслер.
Все школьники по желанию смогут учиться дистанционно. Такая возможность им будет предоставлена.
Детские сады продолжают работать с соблюдением всех профилактических мер. До десятого апреля запрещено проведение публичных, спортивных, зрелищных мероприятий. Творческие коллективы с участием пожилых людей временно приостанавливают свою деятельность.
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