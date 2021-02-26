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В Челябинской области за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

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В Челябинской области за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

На Южном Урале подтверждено почти 52 тысячи случаев заболевания COVID-19. За сутки от коронавируса умерли девять пациентов, сообщили в минздраве Челябинской области.

«За прошедшие сутки умерли девять человек, - сказали в региональном минздраве. - От COVID-19 - пять человек. От других причин, где ковид был сопутствующим, - четыре человека».

Кроме того, за прошедшие сутки подтверждено еще 206 новых случаев заболевания. Школьников среди заразившихся нет.

Всего на настоящий момент коронавирусом болеют пять тысяч 418 пациентов. За прошедшие сутки из больниц выписали 224 человека.

«Всего 44 258 пациентов выздоровели и выписаны из больниц», - добавили в областном минздраве.