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В Челябинской области за сутки умерло шесть пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 16:02
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. Скончались двое женщин и четверо мужчин из Челябинска, Копейска и Карабаша. С начала пандемии умерло 594 южноуральца с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, в Челябинске зарегистрировано сразу четыре случая смерти пациентов с ковидом. У двоих женщин в возрасте 68 и 82 лет и 61-летнего мужчины причиной смерти стала ковидная пневмония. А 61-летний челябинец скончался от острого инфаркта миокарда, а ковид стал сопутствующим.

В Копейске зарегистрирована смерть 84-летнего мужчины, у которого был подтвержден коронавирус. Причина - атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь.

В Карабаше умер 64-летний мужчина. Причина - атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность, коронавирусная ифнекция стала сопутствующим заболеванием.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 594 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 149 человек умер от ковидной пневмонии, 445 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро 23 октября в России скончалось 25 тысячи 525 пациентов с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 290 умерших). В УрФО зарегистрирована 1 тысяча 795 случая смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 350. В Челябинской области умерли 594 жителя с коронавирусом (149 - от ковида), в Свердловской области – 733, в Ханты-Мансийском автономном округе – 221, в Ямало-Ненецком автономном округе – 119, в Курганской – 72, в Тюменской области – 56.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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