19.12.2022
Экс-участника проекта «Дом-2» отправили в СИЗО Челябинска
19.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря (18+)
19.12.2022
Челябинской области компенсируют потери от предоставления инвестиционных вычетов
19.12.2022
Сбор помощи для участников СВО объединяет все больше жителей Челябинской области
19.12.2022
Непогода задержала «Ласточку» по пути из Магнитогорска в Челябинск и еще ряд поездов
19.12.2022
«Уральский диксиленд» на Камчатке
В Челябинской области закрыли на карантин 878 классов в 29 школах и полностью 18 школ
13.12.2022
В Челябинской области закрыли на карантин 242 класса и пять школ
09.12.2022
В Коркино два класса закрыли на карантин по ОРВИ
08.12.2022
Главный санитарный врач Челябинской области объявил карантин по гриппу и ОРВИ в больницах и учреждениях соцзащиты
01.12.2022
Три ученика начальной школы Магнитогорска заболели вирусным гепатитом А
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022