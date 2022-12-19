В Челябинской области закрыли на карантин 878 классов в 29 школах и полностью 18 школ

В Челябинской области в 3,6 раза увеличилось за неделю количество классов и школ, которые закрыли на карантин в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и коронавирусной инфекцией.

«По состоянию на 19 декабря 2022 года образовательный процесс приостановлен в 878 классах 29 общеобразовательных организаций», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Полностью приостановлен учебный процесс в 18 школах.

Неделю назад на карантине были 242 класса в 63 общеобразовательных организациях и пять школ.

В ведомстве уточнили, решение о карантине принимает руководитель учебного заведения в случае отсутствия 20% учеников и более по причине по заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

На сегодня в Челябинской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей школьного возраста выше эпидемического порога в два раза (неделю назад – в 1,8 раза). За неделю число заболевших среди школьников выросло на 8,2% (неделей ранее рост был повыше - 14%).