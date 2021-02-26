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В Челябинской области запустили движение еще по девяти дорогам

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В Челябинской области запустили движение еще по девяти дорогам

В Челябинской области сегодня, 26-го февраля, в полдень запущено движение еще по девяти автодорогам. Об этом сообщает региональный миндортранс.

В Варненском районе это Кулевчи - Владимировка; в Верхнеуральском - Сурменевский- а/д Верхнеуральск - Петропавловский; в Карталинском районе это Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды (участок Карталы - Бреды); в Нагайбакском- Париж - Лебединое -Новочерниговский.

В Октябрьском районе в полдень пятницы запущено движение на автодороге Октябрьское - Крутоярский - Петровский; в Троицком районе - Шантарино - а/д Троицк - Октябрьское (Октябрьского муниципального района). В Скалистом транспорт теперь может передвигаться на участке Логовой – Искра.

В Чесменском районе открыто движение на участках Углицкий - Зеленая Долина и Тарутино – Ковыльный.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области напоминают, что на девять утра 26-го февраля в регионе было закрыто 44 дороги. На данный момент закрытыми остаются 35. Работа по ликвидации последствий непогоды на Южном Урале продолжается.