В Челябинской области запустили движение еще по девяти дорогам

В Челябинской области сегодня, 26-го февраля, в полдень запущено движение еще по девяти автодорогам. Об этом сообщает региональный миндортранс.
В Варненском районе это Кулевчи - Владимировка; в Верхнеуральском - Сурменевский- а/д Верхнеуральск - Петропавловский; в Карталинском районе это Черноречье - Чесма - Варна - Карталы - Бреды (участок Карталы - Бреды); в Нагайбакском- Париж - Лебединое -Новочерниговский.
В Октябрьском районе в полдень пятницы запущено движение на автодороге Октябрьское - Крутоярский - Петровский; в Троицком районе - Шантарино - а/д Троицк - Октябрьское (Октябрьского муниципального района). В Скалистом транспорт теперь может передвигаться на участке Логовой – Искра.
В Чесменском районе открыто движение на участках Углицкий - Зеленая Долина и Тарутино – Ковыльный.
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области напоминают, что на девять утра 26-го февраля в регионе было закрыто 44 дороги. На данный момент закрытыми остаются 35. Работа по ликвидации последствий непогоды на Южном Урале продолжается.