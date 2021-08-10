В Челябинскую область поступило 9,5 тысячи доз «Спутник Лайт»

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора области Ирина Гехт на брифинге 10 августа.

На Областной аптечный склад региона доставлено спецтранспортом 9,5 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт».

«В ближайшее время новая вакцина отправится в медицинские учреждения региона», - уточнили в минздраве.

На сегодняшний день получено 787 тысяч 758 доз вакцины, из них 715 тысяч 230 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона», более семи тысяч доз – «Кови-Вак» и 45 тысяч 608 доз «Спутник Лайт».

Губернатор Алексей Текслер в пятницу, шестого августа, доложил президенту Владимиру Путину об эпидемиологической ситуации в Челябинской области в ходе визита в регион главы государства.

Как подчеркнул Алексей Текслер, вакцинация населения – это одна из важнейших задач на сегодня.

Первым компонентом с учётом всех ведомств на сегодня в области вакцинированы 716 тысяч человек, или 44,2% процента подлежащих вакцинации. «У нас высокий процент использования вакцин – мы буквально по вчерашнему рейтингу на четвёртом месте в стране по использованию вакцин», - сказал Алексей Текслер.

Челябинская область еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины.

«Болезнь очень непростая, иногда с серьезными осложнениями, протекает по-разному. Мы говорим и продолжаем говорить о том, что единственный способ остановить пандемию и защититься от неё – это, конечно, массовая вакцинация», – пояснил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

Планируется что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к сентябрю. К этому моменту необходимо привить 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей. К началу ноября 2021 года уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80% (в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители).

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», телефону регистратуры или единому номеру 122.

На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

«Вакцинация препаратами проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача», - подчеркнули в минздраве.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».