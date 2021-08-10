В Челябинскую область поступило 9,5 тысячи доз «Спутник Лайт»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск
Магнитогорск
Златоуст
Миасс
Трехгорный
Копейск
Карталы
Троицк
Карабаш
Еманжелинск
Снежинск
Верхний Уфалей
Озерск
Чебаркуль
Сатка
Коркино

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ватерполистка «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) Эльвина Каримова поделилась св
10.08.2021

Ватерполистка Эльвина Каримова: Не везет в спорте - повезет в любви
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником следственного у
10.08.2021

Губернатор Алексей Текслер встретился с новым начальником регионального следственного управления СКР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области при формировании коллективного иммунитета к коронавирусу учитываются в том
Коронавирус
Коронавирус
10.08.2021

Ирина Гехт: Ревакцинация входит в план формирования коллективного иммунитета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Активисты Кунашакского района (Челябинская область) опубликовали в соцсетях видео, на котором сно
10.08.2021

Активисты Кунашакского района снова фиксируют слив отходов птицефабрики в реку Теча
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России, в том числе и на территории Уральского Федерального округа, фиксируется снижение темпов
Коронавирус
Коронавирус
10.08.2021

В России зафиксировали снижение темпов вакцинации от коронавируса
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

«Металлург» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» на мемориале имени Ромазана

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

В Челябинской области прогнозируют рост реальных зарплат по итогам 2021 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

В Челябинске задержана банда, ночью нападавшая на прохожих
Ирина Гехт
Алексей Текслер
Вакцинация
коронавирус
Спутник Лайт
Общество
10.08.2021 16:22

В Челябинскую область поступило 9,5 тысячи доз «Спутник Лайт»

В Челябинскую область поступила очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора области Ирина Гехт на брифинге 10 августа.

На Областной аптечный склад региона доставлено спецтранспортом 9,5 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт».

«В ближайшее время новая вакцина отправится в медицинские учреждения региона», - уточнили в минздраве.

На сегодняшний день получено 787 тысяч 758 доз вакцины, из них 715 тысяч 230 доз – Спутник V (Гам-Ковид-Вак), 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона», более семи тысяч доз – «Кови-Вак» и 45 тысяч 608 доз «Спутник Лайт».

Губернатор Алексей Текслер в пятницу, шестого августа, доложил президенту Владимиру Путину об эпидемиологической ситуации в Челябинской области в ходе визита в регион главы государства.

Как подчеркнул Алексей Текслер, вакцинация населения – это одна из важнейших задач на сегодня.

Первым компонентом с учётом всех ведомств на сегодня в области вакцинированы 716 тысяч человек, или 44,2% процента подлежащих вакцинации. «У нас высокий процент использования вакцин – мы буквально по вчерашнему рейтингу на четвёртом месте в стране по использованию вакцин», - сказал Алексей Текслер.

Челябинская область еженедельно получает партии препарата и в постоянном режиме отправляет заявки в Минздрав РФ на получение новых доз вакцины.

«Болезнь очень непростая, иногда с серьезными осложнениями, протекает по-разному. Мы говорим и продолжаем говорить о том, что единственный способ остановить пандемию и защититься от неё – это, конечно, массовая вакцинация», – пояснил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

Планируется что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к сентябрю. К этому моменту необходимо привить 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей. К началу ноября 2021 года уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80% (в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители).

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», телефону регистратуры или единому номеру 122.

На территории Челябинской области в проведении вакцинации задействовано 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов. Организовано 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата.

Выездные бригады вакцинации продолжают работать в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому.

«Вакцинация препаратами проводится строго по индивидуальным показаниям пациента и назначению врача», - подчеркнули в минздраве.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».

Автор: Любовь Юрина
Ирина Гехт
Алексей Текслер
Вакцинация
коронавирус
Спутник Лайт
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ватерполистка «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область) Эльвина Каримова поделилась св
10.08.2021

Ватерполистка Эльвина Каримова: Не везет в спорте - повезет в любви
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым начальником следственного у
10.08.2021

Губернатор Алексей Текслер встретился с новым начальником регионального следственного управления СКР
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области при формировании коллективного иммунитета к коронавирусу учитываются в том
Коронавирус
Коронавирус
10.08.2021

Ирина Гехт: Ревакцинация входит в план формирования коллективного иммунитета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Активисты Кунашакского района (Челябинская область) опубликовали в соцсетях видео, на котором сно
10.08.2021

Активисты Кунашакского района снова фиксируют слив отходов птицефабрики в реку Теча
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России, в том числе и на территории Уральского Федерального округа, фиксируется снижение темпов
Коронавирус
Коронавирус
10.08.2021

В России зафиксировали снижение темпов вакцинации от коронавируса
Коронавирус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

Ирина Гехт: Ревакцинация входит в план формирования коллективного иммунитета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.08.2021

В России зафиксировали снижение темпов вакцинации от коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 10 августа, на территории Челябинской области сохранятся климатические условия, котор
Среда обитания

Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице

09.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области вторые сутки озадачены 
Среда обитания

В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области

09.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области жалуются на химическую пелену, накрывшую часть городов региона. Минист
Среда обитания

Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии

09.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой
Федерация

Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина

06.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском поселке Чурилово сегодня ночью, шестого августа, во время дождя у киоска рядом с до
Общество

Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу

06.08.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Страсти по Комсомольскому проспекту в Челябинске не утихают. Жители областного центра крайне недо
Общество

Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект

05.08.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

10.08.2021 18:01

На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов

10.08.2021 17:16

Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора

10.08.2021 17:05

«Металлург» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» на мемориале имени Ромазана

10.08.2021 16:50

Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги

10.08.2021 16:46

В Челябинской области прогнозируют рост реальных зарплат по итогам 2021 года

10.08.2021 16:40

В Челябинске задержана банда, ночью нападавшая на прохожих

10.08.2021 16:32

ЧЦЗ увеличивает инвестиции в реализацию экологических программ

10.08.2021 16:28

Ватерполистка Эльвина Каримова: Не везет в спорте - повезет в любви

10.08.2021 16:22

В Челябинскую область поступило 9,5 тысячи доз «Спутник Лайт»

10.08.2021 16:20

На автозаводе «Урал» прошли съемки передачи «По секрету всему свету»

10.08.2021 16:11

Губернатор Алексей Текслер встретился с новым начальником регионального следственного управления СКР

10.08.2021 16:00

В Челябинской области - новый антирекорд по числу умерших пациентов с ковидом за сутки

10.08.2021 15:55

Директор хлебокомбината Копейска стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты

10.08.2021 15:49

Количество защищенных от коронавируса металлургов ЧЦЗ превысило 91 процент

10.08.2021 15:44

Ирина Гехт: Ревакцинация входит в план формирования коллективного иммунитета

10.08.2021 15:33

Активисты Кунашакского района снова фиксируют слив отходов птицефабрики в реку Теча

10.08.2021 15:07

Новое назначение в миндотрансе Челябинской области

10.08.2021 14:54

Автопокрышки со дна Тургояка отправятся на переработку

10.08.2021 14:21

В России зафиксировали снижение темпов вакцинации от коронавируса

10.08.2021 14:07

Полицейские Челябинска задержали жителя республики Марий Эл с крупной партией экстази

10.08.2021 14:01

Легенда магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин завершает спортивную карьеру

10.08.2021 13:53

Для охотников Челябинской области установили минимальные лимиты и квоты добычи животных

10.08.2021 13:30

Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта

10.08.2021 13:27

Ирина Гехт: Мы не планируем дистанционного обучения школьников

10.08.2021 13:05

Житель Усть-Катава «подарил» мошенникам-«брокерам» более двух с половиной миллионов рублей

10.08.2021 12:48

В Челябинске в аварии пострадали три человека

10.08.2021 12:45

В Челябинске мужчина с ракетницей пытался ограбить банк

10.08.2021 12:36

В Челябинске раскрыта серия квартирных краж, горожан призывают к бдительности

10.08.2021 11:32

Парк Гагарина приглашает челябинцев на конкурсный показ короткометражного кино

10.08.2021 11:17

В Челябинске срубят 17 сухостойных деревьев

10.08.2021 11:00

Аферисты начали продавать билеты на прокаты сильнейших фигуристов в Челябинске

10.08.2021 10:51

Оператор из Челябинска снял чёрную комедию «Маньячелло» для ТНТ

10.08.2021 10:50

Таганайские маршруты станут частью Большой южноуральской тропы

10.08.2021 10:47

Сюрприз после Олимпиады: на встрече в челябинском аэропорту ватерполистку «Уралочки» позвали замуж

10.08.2021 10:43

Зрители ТВ-3 увидят новый мистический сериал Ильи Куликова «Охотник за призраками. Документалист»

10.08.2021 10:38

Студенты-архитекторы побывали на месте будущей реновации первой электростанции Челябинска

10.08.2021 10:30

Клиенты ВТБ в УрФО увеличили спрос на рефинансирование ипотеки на четверть

10.08.2021 10:16

Челябинский «Манекен» объявил о скорой встрече со зрителями под открытым небом

10.08.2021 10:08

Челиндбанк поддержал благотворительную акцию «Цветущий город»

09.08.2021 23:37

Во вторник в Челябинской области местами дожди и туманы

09.08.2021 23:12

РМК презентовала концепцию спортивной арены в Челябинске

09.08.2021 20:59

В Ленинском районе Челябинска началось благоустройство сквера возле бывшего ДК ЧЗМК

09.08.2021 20:10

В Челябинске с проспекта Героя России Евгения Родионова переносят остановку

09.08.2021 19:42

Анонсы событий и мероприятий на 10 августа

09.08.2021 19:01

Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице

09.08.2021 18:34

«Серебряный возраст – всё впереди»: в Трехгорном реализуется развивающий проект для людей старшего поколения

09.08.2021 18:26

В пяти городах Челябинской области установятся НМУ, усугубляемые дымкой от лесных пожаров

09.08.2021 18:23

В Миассе появится первый в Челябинской области негосударственный резерват - соловьиный

09.08.2021 18:14

В Челябинске на стадионе «Локомотив» возводится крытый футбольный манеж

09.08.2021 18:01

Представители Челябинской и Екатеринбургской епархий поднялись на Эльбрус

09.08.2021 17:53

В Магнитогорске на предприятии найдены снаряды времен Великой Отечественной войны

09.08.2021 16:58

В Курчатовском районе Челябинска в двух скверах поставили камеры видеонаблюдения

09.08.2021 16:47

Павел Шиляев запустил в Турции электросталеплавильный цех MMK Metalurji

09.08.2021 16:33

Тендер на проектирование выделенных полос для общественного транспорта Челябинска выиграла компания из Сочи

09.08.2021 16:10

Трамвай в Челябинске станет быстрее и дешевле

09.08.2021 15:35

В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области

09.08.2021 15:05

Челябинские дзюдоисты - триумфаторы спартакиады молодежи России

09.08.2021 14:54

В Челябинске восстановили работу светофора на Дзержинского – Гагарина

09.08.2021 14:45

В пожарной части Копейска заступил на службу хвостатый сотрудник

09.08.2021 14:39

В Челябинске собственники жилья снова отказываются «скидываться» на ремонт или замену бойлеров

09.08.2021 14:30

Возгорание катамарана на Тургояке вылилось в уголовное дело

09.08.2021 14:11

В Центральном районе Челябинска впервые появится музыкальный парк

09.08.2021 14:00

Коммунальщики Челябинска начали получать паспорта готовности к новому отопительному сезону

09.08.2021 13:49

Мусор и некошеная трава: управляющие компании Челябинска запустили город

09.08.2021 13:38

Челябинская область досрочно выполнит поручение президента по восстановлению числа занятых

09.08.2021 13:22

В Челябинске расселили аварийный дом, который готовят к сносу

09.08.2021 13:15

Евгений Папунаишвили в Челябинской области учится лепить уральские пельмени

09.08.2021 12:59

Северо-запад Челябинска из-за ремонта крупной тепломагистрали останется без горячей воды

09.08.2021 12:49

На сотый день реконструкции Ленинградского моста в Челябинске начался монтаж балок пролетного строения

09.08.2021 12:28

Челябинцы могут решить судьбу площадки возле ДС «Юность»

09.08.2021 12:22

В Челябинске стартует последний этап гидравлических испытаний

09.08.2021 12:17

Мэрия Челябинска требует, чтобы к зиме подрядчики увеличили парк техники

09.08.2021 12:00

Полицейские устроили ночную проверку развлекательных заведений челябинской Кировки

09.08.2021 12:00

В Челябинской области ковид за неделю оборвал жизни 123 южноуральцев

09.08.2021 11:54

«Сказ об Урале» в Челябинске начнут ремонтировать не раньше чем через год

09.08.2021 11:29

Котова потребовала ускорить темпы вакцинации от коронавируса врачей и педагогов

09.08.2021 11:16

Челябинка завоевала серебряную медаль Кубка Европы по дзюдо

09.08.2021 11:10

Суд оставил Виктора Чернобровина в СИЗО

09.08.2021 11:03

В Челябинске стелу «Город трудовой доблести» откроют четвертого ноября

09.08.2021 10:51

Число безработных челябинцев уменьшилось на 22 человека

09.08.2021 10:51

В Челябинскую область поступило 68,4 тысячи доз «Спутник»

09.08.2021 10:33

Всем соблюдать масочный режим: в Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта

09.08.2021 10:28

Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии

09.08.2021 10:00

Для вас поет Ольга Карпенко

09.08.2021 09:54

В национальном парке «Зигальга» созрел ядовитый урожай

09.08.2021 09:39

В Челябинске на трех перекрестках улицы Труда не работают светофоры

09.08.2021 09:36

В понедельник в Челябинской области осадков не обещают

09.08.2021 09:24

Анонсы событий и мероприятий на девятое августа

08.08.2021 18:08

Управы на них нет: челябинцы упорно продолжают уродовать свой город

08.08.2021 16:28

В Челябинске с воинскими почестями похоронили добровольца Владимира Агеева

07.08.2021 20:33

Пострадали женщины и ребенок: по факту возгорания катамарана на Тургояке могут возбудить уголовное дело

07.08.2021 20:26

Воспитанник челябинской школы волейбола завоевал серебряную медаль Олимпийских игр

07.08.2021 20:21

Златоустовские ватерполистки остались без медалей Олимпиады в Токио

07.08.2021 12:29

Национальный парк «Зюраткуль» обзавелся «Тайнами озера» и другими приятными новшествами

07.08.2021 11:47

Старинную мостовую на площади Ярославского в Челябинске временно законсервировали

07.08.2021 03:20

Афиша на выходные

07.08.2021 03:18

В выходные в Челябинской области осадков не ожидается

07.08.2021 02:50

У президента и губернатора не совпали цифры по снижению объемов выбросов в Челябинской области

07.08.2021 02:19

Путин – Текслеру: Про ФАПы не забывайте

07.08.2021 01:11

Текслер: Ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости ковидом