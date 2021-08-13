В чем различие между прокси и VPN, и что подойдет обычному пользователю?

Даже обычный серфинг по Интернету не должен осуществляться без обеспечения собственной безопасности. На сегодняшний день существует множество мошеннических сайтов и программ, которые при неосторожности в сети могут завладеть персональными данными пользователя или установить вредоносное программное обеспечение на компьютер или другое устройство.

Что нужно использовать для безопасной работы в Интернете? Есть несколько современных решений этой проблемы. Действенный метод — это использовать хороший прокси, который приобретать лучше на проверенных сайтах.

Кроме этого, есть VPN — так называемые виртуальные частные сети. Некоторые путают их с прокси, ошибочно полагая, что особых различий между ними нет. Разберём, чем же VPN отличается от прокси.

Отличия прокси от впн

Несмотря на некоторые схожие черты и функции, прокси и VPN делают разную работу. Например, прокси можно использовать индивидуально, ограничив доступ другим пользователям, что нельзя сказать о виртуальными частными сетями. Поэтому прокси больше всего подходит для работы с Google, Facebook и иными сервисами, привередливыми к IP. Так для чего же конкретно нужны VPN? Или всё же лучше купить прокси?

Как уже говорилось, VPN представляет собой виртуальную сеть, работающую поверх Интернета. Чаще всего в сети можно найти отдельные приложения или программы, но сегодня почти любое устройство имеет встроенный VPN, который лишь стоит настроить. С его помощью можно изменить отображение персональных данных и подключиться к сети из любой точки Земли. К основным функциям и предназначениям VPN относят:

сквозное шифрование данных;

изменение IP-адреса;

перенаправление трафика сети;

обход блокировки сайтов или приложений.

Единственным объективным недостатком является то, насколько именно надёжные сайты или приложения. Существует множество организаций, которые намеренно продают персональные данные пользователей. В таком случае, вместо защиты можно получить удар с тыла и лишиться персональной информации.

Прокси, как и VPN, имеет возможность менять IP-адрес пользователя, но такие сервисы чаще выступают в роли посредника. Они гарантируют безопасное посещение веб-сайтов и защищают персональные данные от злоумышленников. К функциям прокси относят:

запрет подключения к выбранным сайтам (полезно для устройств в офисах или на работе);

сжатие данных и оптимизация соединения с сервером;

производство кэширования данных;

изменение IP-адреса пользователя.

Но, как и у VPN, у прокси есть минус в виде непроверенных сервисов и сайтов. Рекомендуется использовать только известные и качественные компании, чтобы не попасть на мошенников и не потерять доступ к персональной информации.

Что лучше: впн или прокси?

Разница между прокси и впн существенная, однако каждый пользователь ориентируется на свои предпочтения и выбирает исходя из своих потребностей. Для безопасной работы в сети всё же рекомендуется использовать именно прокси. Чаще всего поиск хорошего и качественного прокси занимает много времени, но зачастую это оправдывает свои ожидания.

Нужно понимать, что VPN лишь маскирует ваши данные, а прокси полностью их заменяет. Если вам удалось найти хороший сайт с проверенными прокси, которые чётко и без зависаний выполняют свои требования, то выбор становится очевидным.