В Чесменском районе сиротам выдали квартиры с утеплением коробками из-под сока

Прокуратура проводит проверку в Чесменском районе (Челябинская область) по факту выдачи сиротам квартир с утеплителем из коробок от сока.

Как сообщили в Общероссийском Народом фронте, прокурорская проверка «картонных домов» началась после обращения активистов этой организации.

«Мы считаем, что права сирот однозначно были нарушены, поскольку людям предоставили хлипкие постройки, в которых невозможно жить. Помещения промерзают насквозь и рассыпаются на глазах. На строительство потрачено по самым скромным подсчетам 32 миллиона рублей», - сообщили в Общероссийском народном фронте.

Доказать свое право на нормальное жилье сироты безуспешно пытаются через суды. Сейчас все ждут результатов прокурорской проверки.