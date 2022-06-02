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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.06.2022

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В Челябинске первого июня, в первый день лета и День защиты детей, подвели итоги 32-ого театральн
02.06.2022

Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Минцифры опубликовало список банков, участвующих в
02.06.2022

Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
История «борьбы» с несанкционированными свалками в Нагайбакском районе обрастает новыми подробнос
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Мусор
02.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли дополнительный пакет налоговых мер
02.06.2022

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

В ЧОКБ назвали лучших наставников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2022

Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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02.06.2022

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Челябинская областная клиническая больница
Общество
02.06.2022 16:55
Фото: Наталья Малухина

В ЧОКБ назвали лучших наставников

В Челябинской областной клинической больнице назвали лучших наставников.

Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, официально институт наставничества в системе российского здравоохранения появился в 2018-м году, с выходом соответствующего приказа. Традиционно подобная система передачи опыта в медицине существовала всегда. Еще Гиппократ завещал последователям «почитать моего учителя как родителя» и «без договора безвозмездно обучать ученика соответственно закону всему моему умению».

Ольга Несмеянова, председатель Совета по наставничеству ЧОКБ: «В промышленности как? Пришел, показали, как обращаться со станком и все. А в медицине есть еще и культура общения с пациентом, с коллективом, и много того, чему должен научиться новый сотрудник. За рубежом люди, опекающие новичка, называются менторами, у нас - наставниками».

Основная задача наставника - передача профессионального, социального, коммуникативного опыта. В ЧОКБ движение наставничества основано в 1982 году по инициативе начмеда Елены Дмитриевны Несмеяновой. Сегодня ее деятельность продолжает дочь, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Ольга Борисовна Несмеянова: «Чтобы стать наставником, необходимо проработать в нашей больнице не менее пяти лет. Каждый заведующий подает в совет список кандидатов. Сегодня у нас 88 наставников-врачей и 110 медицинских сестер. Это самые опытные, самые профессиональные специалисты, заслужившие доверие всего коллектива».

 

Врач-анестезиолог Петр Михайлович Казак за 43 года работы воспитал почти полсотни молодых врачей, которых в первые дни работы буквально водил за руку по всей больнице. Знакомил с работой отделений, с распорядком клиники, с хирургами и терапевтами, а также с навигацией внутри медгородка.

Петр Казак: «Я даю им то, чем владею сам. Азы анестезиологии - основы эндотрахеального наркоза, масочного, внутривенного, то есть все первоначальные навыки. А также основы наркозно-дыхательной аппаратуры. Есть и такой момент - взять за ручку специалиста и провести, познакомить с хирургами, терапевтами. Провести по отделениям реанимации, хирургическим отделениям, операционным, чтобы человек чувствовал себя уверенно на дежурстве».

Одна из его последних «подшефных» уже год работает самостоятельно в одном из самых сложных подразделений ЧОКБ – центре лечения боли, где избавляет от хронических проблем тяжелых пациентов с онкологией, ревматоидными и неврологическими заболеваниями. Кроме того, по собственной инициативе, дежурит в экстренной анестезиологии, чтобы иметь опыт работы в любых ситуациях. Петр Казак с первого дня стал для Александры ангелом-хранителем.

Александра Давыдова, врач анестезиолог-альголог: «Это человек, который сразу стал мне и другом, и поддержкой, и учителем. Он сказал, если кто-то будет меня обижать, он с этим разберется. И сразу возникло ощущение комфорта, и никакого стресса от новой работы у меня не было. Центр анестезиологии очень большой, огромный коллектив, люди разные. Но мы все работаем командой, частью которой я стала. И в этом, в первую очередь, заслуга моего наставника».

По уровню оснащенности ЧОКБ - одна из лучших клиник в России. Из операционной можно связаться с любым российским или зарубежным специалистом для видеоконсультации. Врачи владеют всем спектром высокотехнологичных методик, известных сегодня. Но самой большой ценностью, как и во времена Гиппократа, по-прежнему остаются люди -прекрасно подготовленные опытные специалисты, многие из которых уникальны в своем мастерстве, подчеркивает Наталья Малухина.

Челябинская областная клиническая больница
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02.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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02.06.2022 15:41

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02.06.2022 15:34

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02.06.2022 15:21

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31.05.2022 17:56

В Магнитогорске организованным отдыхом охватят более 28 тысяч детей

31.05.2022 17:42

Магнитогорский ретро-клуб получил городское имущество

31.05.2022 17:26

В Челябинской области узаконили возможность дистанционного голосования

31.05.2022 17:24

Магнитогорская библиотека получила имя поэта

31.05.2022 17:20

Магнитогорск и Абзелиловский район будут сотрудничать

31.05.2022 17:16

ВТБ: ставка по льготной ипотеке в 9% устраивает половину заемщиков

31.05.2022 17:16

Афиша на День защиты детей в Челябинске

31.05.2022 17:14

В День защиты детей на площади Революции откроется детский автогородок

31.05.2022 17:03

Благотворительная акция «Коробка храбрости» прошла на Южно-Уральской железной дороге

31.05.2022 16:59

Екатеринбург - столица гомосексуалистов? В лицее прошел конкурс танцев в стиле «голубой устрицы»

31.05.2022 16:40

Минобороны РФ: в подвалах «Азовстали» нашли фургон с заминированными телами

31.05.2022 16:32

Лазарев: Послание губернатора – правильный формат, с ним должны выступать и главы

31.05.2022 15:26

Замглавы Катав-Ивановского района подозревается в присвоении денег

31.05.2022 15:14

Текслер: Люди стали верить в Челябинскую область и связывать с ней свое будущее

31.05.2022 15:08

ВТБ снизил ставки по автокредитам

31.05.2022 14:54

Всероссийский фестиваль актёрской песни имени Шульженко в Челябинске: песня – как молитва души

31.05.2022 14:40

Вслед за Эрикой ребенка оленю Петру подарила пятнистая Марина

31.05.2022 13:36

Жительница Бакала, убившая пятилетнюю дочь, заключена под стражу

31.05.2022 13:35

Челябинская область берет кредит 54,6 миллиарда на метротрамвай

31.05.2022 13:26

В Заксобрании наградили благотворителей и добровольцев Челябинской области

31.05.2022 13:22

Челябинский бизнес-омбудсмен удостоен награды президента России

31.05.2022 13:21

Отделение новорожденных клиники ЮУГМУ: защита детей начинается здесь

31.05.2022 13:18

Текслер: Челябинская область не останется в стороне от почетной миссии в Донбассе

31.05.2022 13:00

Онкобольных Копейска направляют в Челябинск, в Минздраве неудобства объясняют перестройкой системы

31.05.2022 12:40

Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства

31.05.2022 12:29

Алексей Текслер выступил с четвертым, особенным Посланием

31.05.2022 11:49

Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться

31.05.2022 11:41

Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе

31.05.2022 11:17

Семьи Курчатовского района стали участниками уникальных для Челябинска соревнований

31.05.2022 10:23

Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения