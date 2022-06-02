В ЧОКБ назвали лучших наставников

В Челябинской областной клинической больнице назвали лучших наставников.

Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, официально институт наставничества в системе российского здравоохранения появился в 2018-м году, с выходом соответствующего приказа. Традиционно подобная система передачи опыта в медицине существовала всегда. Еще Гиппократ завещал последователям «почитать моего учителя как родителя» и «без договора безвозмездно обучать ученика соответственно закону всему моему умению».

Ольга Несмеянова, председатель Совета по наставничеству ЧОКБ: «В промышленности как? Пришел, показали, как обращаться со станком и все. А в медицине есть еще и культура общения с пациентом, с коллективом, и много того, чему должен научиться новый сотрудник. За рубежом люди, опекающие новичка, называются менторами, у нас - наставниками».

Основная задача наставника - передача профессионального, социального, коммуникативного опыта. В ЧОКБ движение наставничества основано в 1982 году по инициативе начмеда Елены Дмитриевны Несмеяновой. Сегодня ее деятельность продолжает дочь, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Ольга Борисовна Несмеянова: «Чтобы стать наставником, необходимо проработать в нашей больнице не менее пяти лет. Каждый заведующий подает в совет список кандидатов. Сегодня у нас 88 наставников-врачей и 110 медицинских сестер. Это самые опытные, самые профессиональные специалисты, заслужившие доверие всего коллектива».

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Врач-анестезиолог Петр Михайлович Казак за 43 года работы воспитал почти полсотни молодых врачей, которых в первые дни работы буквально водил за руку по всей больнице. Знакомил с работой отделений, с распорядком клиники, с хирургами и терапевтами, а также с навигацией внутри медгородка.

Петр Казак: «Я даю им то, чем владею сам. Азы анестезиологии - основы эндотрахеального наркоза, масочного, внутривенного, то есть все первоначальные навыки. А также основы наркозно-дыхательной аппаратуры. Есть и такой момент - взять за ручку специалиста и провести, познакомить с хирургами, терапевтами. Провести по отделениям реанимации, хирургическим отделениям, операционным, чтобы человек чувствовал себя уверенно на дежурстве».

Одна из его последних «подшефных» уже год работает самостоятельно в одном из самых сложных подразделений ЧОКБ – центре лечения боли, где избавляет от хронических проблем тяжелых пациентов с онкологией, ревматоидными и неврологическими заболеваниями. Кроме того, по собственной инициативе, дежурит в экстренной анестезиологии, чтобы иметь опыт работы в любых ситуациях. Петр Казак с первого дня стал для Александры ангелом-хранителем.

Александра Давыдова, врач анестезиолог-альголог: «Это человек, который сразу стал мне и другом, и поддержкой, и учителем. Он сказал, если кто-то будет меня обижать, он с этим разберется. И сразу возникло ощущение комфорта, и никакого стресса от новой работы у меня не было. Центр анестезиологии очень большой, огромный коллектив, люди разные. Но мы все работаем командой, частью которой я стала. И в этом, в первую очередь, заслуга моего наставника».

По уровню оснащенности ЧОКБ - одна из лучших клиник в России. Из операционной можно связаться с любым российским или зарубежным специалистом для видеоконсультации. Врачи владеют всем спектром высокотехнологичных методик, известных сегодня. Но самой большой ценностью, как и во времена Гиппократа, по-прежнему остаются люди -прекрасно подготовленные опытные специалисты, многие из которых уникальны в своем мастерстве, подчеркивает Наталья Малухина.