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В ГУФСИН Челябинской области проник «СОVID-19»

Общество
Сегодня, 17:27
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудник ГУФСИН по Челябинской области заболел коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции. В ведомстве ситуацию комментировать пока отказались.

О заражении сотрудника ГУФСИН «СОVID-19» сообщил собственный источник.

Руководитель пресс-службы ведомства Ольга Емельянова сообщила, что пока не готова комментировать ситуацию.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», во всех колониях, которые располагаются на территории Челябинской области из-за COVID-19 запрещены все кратковременные свидания, а также прием людей по личным вопросам.

Добавим, что у бывшего главы Копейска Вячеслава Истомина, который отбывал срок за получение взятки в особо крупном размере и вышел из колонии на свободу шестого октября по УДО, подтвержден COVID-19.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
коронавирус
ГУФСИН
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