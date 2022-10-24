В храме Челябинска будут ежедневно молиться о воинах, в кафедральном соборе – по субботам

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска прошел первый молебен о воинах с акафистом святому праведному воину Феодору Ушакову. Отныне такие молебны в соборе будут совершаться каждую субботу, по окончании Божественной Литургии. А в строящемся храме Храм Иоанна Воина будут ежедневно читать акафист об окончании войны.

Как сообщает пресс-служба Свято-Симеоновского кафедрального собора, в субботу, 22 октября, в храм пришли родные и близкие участников специальной военной операции, а также все неравнодушные к судьбе Отечества жители. Они молились перед образом святого праведного Феодора Ушакова о мире и прекращении распрей, о здравии или упокоении православных воинов.

Во время молебна верующие могли подать в храме священнику записки для поминовения родных и близких, чтобы соборно попросить Господа Иисуса Христа защитить тех, кто находится в зоне боевых действий, сохранить Отечество, водворить мир и любовь в сердцах.

В проповеди по окончании богослужения ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора протоиерей Владимир Маничев отметил, что праведный воин Феодор Ушаков был не только воином, но и молитвенником, заботился о душе, внимая наставлениям своего дяди (тоже Феодора Ушакова), наместника Санаксарского монастыря.

«Мне посчастливилось быть в этом монастыре и получить частицу мощей святого праведного Феодора Ушакова для военного института в Новосибирске, - рассказал отец Владимир. – Мне также посчастливилось присутствовать при канонизации этого святого. По времени канонизации он наш современник, и, если мы будем молиться ему, все будет у нас хорошо».

В заключении священник прочитал слова, которые начертаны на свитке, который держит в руке изображенный на соборной иконе святой праведный воин Феодор Ушаков: «Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России!».

В храме Иоанна Воина в Челябинске будут ежедневно молиться об окончании военных действий. «С сегодняшнего дня в нашем храме каждый день в 12 часов будет читаться акафист нашему небесному покровителю святому мученику Иоанну Воину об окончании войны и строительстве нашего храма», - сообщается на странице храма в соцсетях.

ДЛЯ СПРАВКИ

Феодор Ушаков – знаменитый русский флотоводец, адмирал, командовавший в 1790-1798 годах Черноморским флотом, а в 1798-1800 годах русско-турецкой эскадрой в Средиземном море.

Руководимый Феодором Ушаковым флот одержал победу в пяти крупных морских сражениях; в боях не был потерян ни один корабль, ни один подчиненный адмирала не попал в плен.

В 2001 году Феодор Ушаков Русской Православной Церковью был причислен к лику святых как праведный воин.

Храм в честь святого мученика Иоанна Воина строится в Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской.